Сарапий отказал Карпатам ради другой украинской команды

Сарапий передумал подписывать контракт с Карпатами и выбрал другой клуб
Футболист "Днепра-1" Эдуард Сарапий выбрал клуб, цвета которого будет защищать в новом сезоне. Переговоры защитника с "Карпатами" не увенчались успехом.
Трансфер игрока в львовский клуб сорвался в последний момент, сообщает "ТаТоТаке".
Несколько последних недель Эдуард Сарапий занимался поисками новой команды. Защитник "Днепра-1" получил разрешение на переговоры с другими командами и быстро нашел вариант для продолжения карьеры.
Где будет играть Сарапий
Житомирское "Полесье" достигло принципиальной договоренности о трансфере и с самим игроком, и с представителями "Днепра-1". В ближайшее время состоится официальная презентация 25-летнего защитника сборной Украины.
"Полесье" было вынуждено выйти на трансферный рынок для поиска замены своему новичку Даниилу Бескоровайному, который получил тяжелую травму. Житомирский клуб сумел перехватить Сарапия у "Карпат". Сумма трансфера не известна, однако портал Transfermarkt оценивает Эдуарда в полтора миллиона евро.
В сезоне 2023/2024 Сарапий сыграл за "Днепр-1" в общей сложности 35 поединков во всех турнирах и забил 2 гола.
Также известно, что "Карпаты" отказались от другого футболиста "Днепра-1". Речь идет об Игоре Когуте.
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