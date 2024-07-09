Сарапій відмовив Карпатам заради іншої української команди

Сарапій передумав підписувати контракт із Карпатами та обрав інший клуб
Футболіст "Дніпра-1" Едуард Сарапій вибрав клуб, кольори якого захищатиме у новому сезоні. Переговори захисника з "Карпатами" не мали успіху.
Трансфер гравця до львівського клубу зірвався в останній момент, повідомляє "ТаТоТаке".
Декілька останніх тижнів Едуард Сарапій займався пошуками нової команди. Захисник "Дніпра-1" отримав дозвіл на переговори з іншими командами та швидко знайшов варіант для продовження кар'єри.
Де гратиме Сарапій
Житомирське "Полісся" досягло принципової домовленості про трансфер і з самим гравцем, і з представниками "Дніпра-1". Найближчим часом відбудеться офіційна презентація 25-річного захисника збірної України.
"Полісся" було змушене вийти на трансферний ринок для пошуку заміни своєму новачкові Данилові Безкоровайному, який отримав тяжку травму. Житомирський клуб зумів перехопити Сарапія у "Карпат". Сума трансферу не відома, проте портал Transfermarkt оцінює Едуарда у півтора мільйона євро.
У сезоні 2023/2024 Сарапій зіграв за "Дніпро-1" загалом 35 поєдинків у всіх турнірах та забив 2 голи.
Також відомо, що "Карпати" відмовилися від іншого футболіста "Дніпра-1". Йдеться про Ігоря Когута.
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