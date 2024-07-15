Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу arrow

У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

15 липня 2024 12:58
Валерій Ковалевич - Редактор
Береза назвав імена людей, які винні у ліквідації Дніпра-1
Почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза. Фото: пресслужба клубу
Валерій Ковалевич - Редактор

Почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза пояснив, чому футбольний клуб не може подати заявку на участь у новому сезоні української Прем'єр-ліги. Майбутнє команди, яка має виступити в єврокубках, досі не визначено.

Клуб не вийшов із відпустки й продовжує втрачати провідних футболістів, повідомляє football24.ua.

Читайте також:

У понеділок, 15 липня, останній день подання заявки участі у сезоні 2024/2025 УПЛ для "Дніпра-1". Поки що незрозуміло, що чекає команду, яка у минулому сезоні 4 місце у минулому сезоні. Не виключено, що клуб буде ліквідовано.

Андрій Русол
Андрій Русол у "Дніпрі-1". Фото: пресслужба клубу

Береза пояснив ситуацію у "Дніпрі-1"

Почесний президент клубу Юрій Береза заявив, що з березня 2022 року не має жодного відношення до фінансування та управління командою. Цим займаються інвестори, які, за словами Берези, "працювали не по коштах" і довели клуб до загрози зникнення.

"Є інвестор, але мої партнери не хочуть з ним зустрічатися. Його головна умова — щоб мої партнери вийшли з клубу. Ті люди, які довели команду до цугундера клуб. Хто? Русол та Фрідман. Вони мають вийти з клубу, щоб зайшли нові інвестори. Щоб клуб жив. На жаль, вони нічого не роблять для цього", — пояснив Береза.

Також почесний президент "Дніпра-1" запевнив, що нічого не знав про звільнення Андрія Русола до "Карпат". Його дуже здивувало таке рішення колишнього футболіста збірної України.

Нагадаємо, "Динамо" розірвало контракт з відомим футболістом.

Кейн пояснив, чому збірна Англії програла другий поспіль фінал Євро. 

Лунін відмовився від вигідної пропозиції — голкіпер вибрав клуб у якому гратиме. 

Аргентина зі сльозами Мессі вирвала перемогу у Колумбії у фіналі Копа Америка. 

Судаков готується до трансферу з "Шахтаря" — клуб отримає вигідну пропозицію. 

скандал спорт футбол УПЛ Дніпро-1 Юрій Береза

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня