Береза назвав імена людей, які винні у ліквідації Дніпра-1

Почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза. Фото: пресслужба клубу

Почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза пояснив, чому футбольний клуб не може подати заявку на участь у новому сезоні української Прем'єр-ліги. Майбутнє команди, яка має виступити в єврокубках, досі не визначено.

Клуб не вийшов із відпустки й продовжує втрачати провідних футболістів, повідомляє football24.ua.

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У понеділок, 15 липня, останній день подання заявки участі у сезоні 2024/2025 УПЛ для "Дніпра-1". Поки що незрозуміло, що чекає команду, яка у минулому сезоні 4 місце у минулому сезоні. Не виключено, що клуб буде ліквідовано.

Андрій Русол у "Дніпрі-1". Фото: пресслужба клубу

Береза пояснив ситуацію у "Дніпрі-1"

Почесний президент клубу Юрій Береза заявив, що з березня 2022 року не має жодного відношення до фінансування та управління командою. Цим займаються інвестори, які, за словами Берези, "працювали не по коштах" і довели клуб до загрози зникнення.

"Є інвестор, але мої партнери не хочуть з ним зустрічатися. Його головна умова — щоб мої партнери вийшли з клубу. Ті люди, які довели команду до цугундера клуб. Хто? Русол та Фрідман. Вони мають вийти з клубу, щоб зайшли нові інвестори. Щоб клуб жив. На жаль, вони нічого не роблять для цього", — пояснив Береза.

Також почесний президент "Дніпра-1" запевнив, що нічого не знав про звільнення Андрія Русола до "Карпат". Його дуже здивувало таке рішення колишнього футболіста збірної України.

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