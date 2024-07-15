Лунін відхилив вигідну пропозицію від відомого клубу

Андрій Лунін у матчі за мадридський "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Футболіст збірної України Андрій Лунін отримав пропозицію про перехід до клубу "Аль-Наср" із Саудівської Аравії. Голкіпер пропонували довгостроковий контракт на вигідних умовах.

Зарплата Луніна могла зрости втричі порівняно з тим, скільки він заробляє у "Реалі", повідомляє Bernabeu Digital.

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Керівництво "Аль-Насра", у складі якого виступає португалець Кріштіану Роналду, спробувало домовитися про трансфер Андрія Луніна. Українець разом з агентом вивчив пропозицію клубу із Саудівської Аравії.

Де виступатиме Лунін

Наприкінці минулого сезону почали з'являтися чутки про інтерес до українського воротаря з боку багатьох клубів. За ситуацією з Луніним стежать англійські "Арсенал" та "Челсі", німецька "Баварія" та іспанський "Атлетіко".

Андрій Лунін відбиває м'яч після удару по воротах. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Нещодавно до цих клубів приєднався й "Аль-Наср". Лунін заробляє в "Реалі" 1,35 млн євро на рік. У Саудівській Аравії йому пропонували близько 6 млн євро за сезон.

Український голкіпер відмовився від такого варіанта продовження кар'єри, бо пріоритетом для нього є виступ за один із європейських клубів. Лунін хоче регулярно грати у Лізі чемпіонів. Він веде переговори з керівництвом Реала про продовження контракту.

У сезоні 2023/2024 Лунін провів 31 матч у складі мадридського клубу. При цьому у 12 поєдинках він не пропустив жодного гола у свої ворота.

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