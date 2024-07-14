Ротань звернувся до клубів з проханням відпустити раніше Батагова, Сича та Краснопіра

Руслан Ротань на тренуванні збірної. Фото: УАФ

Олімпійська збірна України вже почала підготовку до футбольного турніру. При цьому команда ще не в повному складі, оскільки "Зоря" та "Рух" відпустять гравців пізніше.

В інтерв’ю порталу "Збірна" Ротань звернувся до луганського та львівського клубів.

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Звернення Ротаня до клубів

За словами Ротаня, у них є з клубами домовленість, що Ігора Краснопіра "Рух" відпустить після спарингу 13 липня, а після товариського матчу 17 липня львів’яни відпустять Олексія Сича.

Стосовно Арсенія Батагова, то його відпустять після 20 липня.

Ротань публічно звернувся до "Зорі" та "Руху", щоб ті відпустили футболістів раніше.

"Хочу через сайт "Збірна" звернутись до тренерів і керівників "Зорі" і "Руху" з проханням, щоб вони пішли нам назустріч і відпустили цих гравців раніше", — сказав Ротань".

Арсеній Батагов у молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/arsenii_batagov/

Відповідь "Зорі"

Генеральний директор "Зорі" Ігор Гузь прокоментував прохання Руслана Ротаня та ще раз відмовив тренеру.

За словами Гузя, вони чітко домовились з НОК України та не хочуть більше коментувати це питання.

"Я не знаю, через кого звертався Ротань і що він там говорив. Ми надали листа, в якому чітко написали, коли Батагов прибуде до розпорядження олімпійської збірної. У нас це питання узгоджено з НОК. Більше мені нема чого коментувати", — сказав Гузь.

Зазначимо, що футбольний олімпійський турнір стартує 24 липня і триватиме до 10 серпня. Матчі гратимуть у Парижі, Бордо, Марселі, Лимоні, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні.

Збірна України потрапила до групи "В" з Аргентиною, Марокко та Іраком.

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