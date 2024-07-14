Фото нової форми олімпійської збірної України з футболу

УАФ показала нову форму олімпійської збірної України з футболу
Вперше на Олімпійських іграх зіграє збірна України з футболу. Команда буде представлена 18 гравцями.
Перед стартом турніру була представлена форма збірної України, повідомили в УАФ.
Нова форма команди Ротаня
Оскільки у всієї олімпійської збірної України з усіх видів спорту є технічний спонсор, тому вони не можуть бути екіпіровані іспанською компанією Joma, яка є технічним спонсором УАФ.
На Олімпійських іграх збірна України буде екіпірована польською компанією 4F.
Бренд одягу розробив для збірної України персоналізовану колекцію ігрової та тренувальної форм й аксесуари.
Зазначимо, що 4F на початку 2024 року став спонсором Олімпійського комітету України й забезпечив команду не лише спортивним одягом, а й повсякденним та урочистим, в якому команда буде на церемоніях відкриття та закриття Олімпійських ігор у Парижі.
Нагадаємо, Миколенко вибрав новий клуб — "Евертон" готується до трансферу.
"Динамо" може продати півзахисника до "Лівого берега" — подробиці.
Судаков готується до виходу із "Шахтаря" — клуб отримає вигідну пропозицію.
Циганков піде з "Жирони" — два клуби ведуть боротьбу за українця.
У будинок ексфутболіста збірної України влучила ракета.
Читайте Новини.LIVE!