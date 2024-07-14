Фото нової форми олімпійської збірної України з футболу

Нова форма Олімпійської збірної з футболу. Фото: УАФ

Вперше на Олімпійських іграх зіграє збірна України з футболу. Команда буде представлена 18 гравцями.

Перед стартом турніру була представлена форма збірної України, повідомили в УАФ.

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Оскільки у всієї олімпійської збірної України з усіх видів спорту є технічний спонсор, тому вони не можуть бути екіпіровані іспанською компанією Joma, яка є технічним спонсором УАФ.

Нова форма Олімпійської збірної з футболу. Фото: УАФ

Нова форма Олімпійської збірної з футболу. Фото: УАФ

На Олімпійських іграх збірна України буде екіпірована польською компанією 4F.

Бренд одягу розробив для збірної України персоналізовану колекцію ігрової та тренувальної форм й аксесуари.

Нова форма Олімпійської збірної з футболу. Фото: УАФ

Нова форма Олімпійської збірної з футболу. Фото: УАФ

Зазначимо, що 4F на початку 2024 року став спонсором Олімпійського комітету України й забезпечив команду не лише спортивним одягом, а й повсякденним та урочистим, в якому команда буде на церемоніях відкриття та закриття Олімпійських ігор у Парижі.

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