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УАФ показала нову форму олімпійської збірної України з футболу

14 липня 2024 13:40
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Фото нової форми олімпійської збірної України з футболу
Нова форма Олімпійської збірної з футболу. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Вперше на Олімпійських іграх зіграє збірна України з футболу. Команда буде представлена 18 гравцями.

Перед стартом турніру була представлена форма збірної України, повідомили в УАФ.

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Оскільки у всієї олімпійської збірної України з усіх видів спорту є технічний спонсор, тому вони не можуть бути екіпіровані іспанською компанією Joma, яка є технічним спонсором УАФ.

Новая форма Олимпийской сборной по футболу
Нова форма Олімпійської збірної з футболу. Фото: УАФ
Новая форма Олимпийской сборной по футболу
Нова форма Олімпійської збірної з футболу. Фото: УАФ

На Олімпійських іграх збірна України буде екіпірована польською компанією 4F.

Бренд одягу розробив для збірної України персоналізовану колекцію ігрової та тренувальної форм й аксесуари.

Новая форма Олимпийской сборной по футболу
Нова форма Олімпійської збірної з футболу. Фото: УАФ
Новая форма Олимпийской сборной по футболу
Нова форма Олімпійської збірної з футболу. Фото: УАФ

Зазначимо, що 4F на початку 2024 року став спонсором Олімпійського комітету України й забезпечив команду не лише спортивним одягом, а й повсякденним та урочистим, в якому команда буде на церемоніях відкриття та закриття Олімпійських ігор у Парижі.

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