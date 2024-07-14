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Останній російський борець відмовився брати участь на Олімпійських іграх

14 липня 2024 10:25
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Останній російський борець від участі на Олімпійських іграх-2024
Шаміль Мамедов. Фото: росЗМІ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі не буде жодного російського борця. Знявся єдиний спортсмен, який залишав собі шанс поїхати на турнір.

Про це повідомили російські ЗМІ із посиланням на російську федерацію боротьби.

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Шаміль Мамедов. Фото: росЗМІ

Борцю довелося знайти причину відмовитися

Після того, як російська федерація боротьби відмовилася від участі в Олімпійських іграх-2024, борець Шаміль Мамедов все одно хотів брати участь у турнірі.

Потім на борця чинився сильний тиск з боку РосЗМІ та від федерації боротьби. Це могло стати причиною змінити своє рішення.

Мамедов 13 липня вирішив відмовитися від ліцензії, пославшись на рецидив травми. Про це 23-річний спортсмен повідомив Міжнародний олімпійський комітет.

Зазначимо, що Мамедов є бронзовим призером чемпіонату світу-2023.

Після повномасштабного вторгнення в Україну російським та білоруським спортсменам дозволено виступати на Олімпійських іграх у Парижі лише у статусі нейтральних атлетів, без символіки, прапорів та гімнів.

При цьому спортсмени мали пройти перевірку, в результаті якої до турніру не допустили зірок збірної Росії з боротьби.

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