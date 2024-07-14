Останній російський борець від участі на Олімпійських іграх-2024

Останній російський борець відмовився брати участь на Олімпійських іграх
На Олімпійських іграх-2024 у Парижі не буде жодного російського борця. Знявся єдиний спортсмен, який залишав собі шанс поїхати на турнір.
Про це повідомили російські ЗМІ із посиланням на російську федерацію боротьби.
Борцю довелося знайти причину відмовитися
Після того, як російська федерація боротьби відмовилася від участі в Олімпійських іграх-2024, борець Шаміль Мамедов все одно хотів брати участь у турнірі.
Потім на борця чинився сильний тиск з боку РосЗМІ та від федерації боротьби. Це могло стати причиною змінити своє рішення.
Мамедов 13 липня вирішив відмовитися від ліцензії, пославшись на рецидив травми. Про це 23-річний спортсмен повідомив Міжнародний олімпійський комітет.
Зазначимо, що Мамедов є бронзовим призером чемпіонату світу-2023.
Після повномасштабного вторгнення в Україну російським та білоруським спортсменам дозволено виступати на Олімпійських іграх у Парижі лише у статусі нейтральних атлетів, без символіки, прапорів та гімнів.
При цьому спортсмени мали пройти перевірку, в результаті якої до турніру не допустили зірок збірної Росії з боротьби.
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