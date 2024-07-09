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Росіяни та білоруси втратили головне напередодні Олімпіади-2024 — що відомо

9 липня 2024 18:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Російські та білоруські спортсмени виступлять на Олімпіаді-2024 з обмеженнями
Російський плавець Євген Рилов не побачить національного прапора на Олімпіаді-2024. Фото: російські ЗМІ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент НОК України Вадим Гутцайт назвав умову, за якої російські та білоруські спортсмени зможуть виступити на Олімпіаді-2024. Багато представників цих країн вже відмовилися їхати до Парижа.

Кількість представників Росії та Білорусі на Іграх-2024 буде рекордно низькою, повідомив Media Center Ukraine.

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Міжнародний Олімпійський комітет допустив російських та білоруських до участі в Олімпійських іграх-2024 з декількома важливими умовами. Першим є зобов'язання виступати в нейтральному статусі.

Білоруська спортсменка Ірина Жук
Білоруська легкоатлетка Ірина Жук ще не знає, чи поїде до Парижа. Фото: російські ЗМІ

Обмеження для білорусів та росіян

До Парижа приїдуть не більше двох десятків атлетів із Росії та Білорусі. При цьому на Літній Олімпіаді не пролунають гімни цих країн. Також діятиме заборона на демонстрацію прапорів та звучання гімнів.

"Ми бачимо ту роботу, яку ми виконали, і скільки буде спортсменів від Росії та Білорусі, то вони будуть майже непомітні на Олімпійських іграх", — заявив Вадим Гутцайт.

Також важливо відзначити, що дедалі більше росіян та білорусів відмовляються від поїздки на Олімпіаду. Федерація спортивної боротьби Росії відмовилася відпускати своїх представників на турнір. Зірки на кшталт білоруської тенісистки Арини Соболенко також не приїдуть до Парижа.

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Вадим Гутцайт спорт Олімпійські ігри Збірна Білорусі Олімпіада-2024 НОК України російські спортсмени

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