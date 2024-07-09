Російські та білоруські спортсмени виступлять на Олімпіаді-2024 з обмеженнями

Російський плавець Євген Рилов не побачить національного прапора на Олімпіаді-2024. Фото: російські ЗМІ

Президент НОК України Вадим Гутцайт назвав умову, за якої російські та білоруські спортсмени зможуть виступити на Олімпіаді-2024. Багато представників цих країн вже відмовилися їхати до Парижа.

Кількість представників Росії та Білорусі на Іграх-2024 буде рекордно низькою, повідомив Media Center Ukraine.

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Обмеження для білорусів та росіян

До Парижа приїдуть не більше двох десятків атлетів із Росії та Білорусі. При цьому на Літній Олімпіаді не пролунають гімни цих країн. Також діятиме заборона на демонстрацію прапорів та звучання гімнів.

"Ми бачимо ту роботу, яку ми виконали, і скільки буде спортсменів від Росії та Білорусі, то вони будуть майже непомітні на Олімпійських іграх", — заявив Вадим Гутцайт.

Також важливо відзначити, що дедалі більше росіян та білорусів відмовляються від поїздки на Олімпіаду. Федерація спортивної боротьби Росії відмовилася відпускати своїх представників на турнір. Зірки на кшталт білоруської тенісистки Арини Соболенко також не приїдуть до Парижа.

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