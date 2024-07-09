Российские и белорусские спортсмены выступят на Олимпиаде-2024 с ограничениями

Российский пловец Евгений Рылов не увидит национальный флаг на Олимпиаде-2024. Фото: российские СМИ

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт назвал условие, при котором российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2024. Многие представители этих стран уже отказались ехать в Париж.

Количество представителей России и Беларуси на Играх-2024 будет рекордно низким, сообщил Media Center Ukraine.

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Ограничения для белорусов и россиян

В Париж приедут не больше двух десятков атлетов из России и Беларуси. При этом на Летней Олимпиаде не прозвучат гимны этих стран. Также будет действовать запрет на демонстрацию флагов и звучание гимнов.

"Мы видим ту работу, которую мы проделали, и сколько будет спортсменов от России и Беларуси, то они будут почти незаметны на Олимпийских играх", — заявил Вадим Гутцайт.

Также важно отметить, что все больше россиян и белорусов отказываются от поездки на Олимпиаду. Федерация спортивной борьбы России отказалась отпускать своих представителей на турнир. Звезды вроде белорусской теннисистки Арины Соболенко тоже не приедут в Париж.

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