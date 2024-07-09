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Россияне и белорусы лишились главного накануне Олимпиады-2024 — что известно

9 июля 2024 18:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Российские и белорусские спортсмены выступят на Олимпиаде-2024 с ограничениями
Российский пловец Евгений Рылов не увидит национальный флаг на Олимпиаде-2024. Фото: российские СМИ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт назвал условие, при котором российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2024. Многие представители этих стран уже отказались ехать в Париж. 

Количество представителей России и Беларуси на Играх-2024 будет рекордно низким, сообщил Media Center Ukraine

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Международный Олимпийский комитет допустил российских и белорусских к участию в Олимпийских играх-2024 с несколькими важными условиями. Первым из них является обязательство выступать в нейтральном статусе. 

Белорусская спортсменка Ирина Жук
Белорусская легкоатлетка Ирина Жук еще не знает, поедет ли в Париж. Фото: российские СМИ

Ограничения для белорусов и россиян 

В Париж приедут не больше двух десятков атлетов из России и Беларуси. При этом на Летней Олимпиаде не прозвучат гимны этих стран. Также будет действовать запрет на демонстрацию флагов и звучание гимнов. 

"Мы видим ту работу, которую мы проделали, и сколько будет спортсменов от России и Беларуси, то они будут почти незаметны на Олимпийских играх", — заявил Вадим Гутцайт. 

Также важно отметить, что все больше россиян и белорусов отказываются от поездки на Олимпиаду. Федерация спортивной борьбы России отказалась отпускать своих представителей на турнир. Звезды вроде белорусской теннисистки Арины Соболенко тоже не приедут в Париж. 

Напомним, Тымчик нашел новый клуб и готовится к трансферу из "Динамо".

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Вадим Гутцайт спорт Олимпийские игры Сборная Беларуси Олимпиада-2024 НОК Украины российские спортсмены

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