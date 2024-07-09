Российские и белорусские спортсмены выступят на Олимпиаде-2024 с ограничениями

Россияне и белорусы лишились главного накануне Олимпиады-2024 — что известно
Президент НОК Украины Вадим Гутцайт назвал условие, при котором российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2024. Многие представители этих стран уже отказались ехать в Париж.
Количество представителей России и Беларуси на Играх-2024 будет рекордно низким, сообщил Media Center Ukraine.
Международный Олимпийский комитет допустил российских и белорусских к участию в Олимпийских играх-2024 с несколькими важными условиями. Первым из них является обязательство выступать в нейтральном статусе.
Ограничения для белорусов и россиян
В Париж приедут не больше двух десятков атлетов из России и Беларуси. При этом на Летней Олимпиаде не прозвучат гимны этих стран. Также будет действовать запрет на демонстрацию флагов и звучание гимнов.
"Мы видим ту работу, которую мы проделали, и сколько будет спортсменов от России и Беларуси, то они будут почти незаметны на Олимпийских играх", — заявил Вадим Гутцайт.
Также важно отметить, что все больше россиян и белорусов отказываются от поездки на Олимпиаду. Федерация спортивной борьбы России отказалась отпускать своих представителей на турнир. Звезды вроде белорусской теннисистки Арины Соболенко тоже не приедут в Париж.
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