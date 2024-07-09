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В НОК Украины назвали количество спортивных объектов, которые разрушили россияне

9 июля 2024 16:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В НОК назвали количество уничтоженных россиянами спортивных объектов
Стадион "Чемпион" в Ирпене. Фото: Ірпінь Online
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Национального Олимпийского комитета Вадим Гутцайт назвал количество спортивных объектов Украины, которые полностью или частично были разрушены российскими войсками. 

Речь идеи о более, чем 500 объектах во всех регионах страны, сообщает Media Center Ukraine.

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Томас Бах в спорткомплексе Авангард
Президент МОУ Томас Бах в разрушенном спорткомплексе "Авангард". Фото: НОК Украины

Некоторые спортивные объекты находятся на временно оккупированной россиянами территории. 

Спорткомплекс Метеор в Днепре
Спорткомплекс Метеор в Днепре. Фото: Instagram

Количество уничтоженных объектов растет 

Согласно заявлению главы НОК Вадима Гутцайта, россияне целенаправленно уничтожают объекты спортивной инфраструктуры. Тренировочные поля, стадионы, бассейны, центры восстановления, базы подготовки спортсменов поддаются бомбардировкам каждый месяц. Количество таких объектов превысило солидную цифру. 

Спортивная площадка в селе Долина Донецкой области
Спортивная площадка в селе Долина Донецкой области. Фото: REUTERS/Thomas PETRO

"Более половины тысячи спортивных объектов в Украине мы потеряли частично или полностью. Многие объекты остались на оккупированной территории", — рассказал Гутцайт на пресс-конференции НОК в Медиацентре Украина. 

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