Известен состав сборной Украины на Летней Олимпиаде-2024

Сборная Украины на Олимпиаде будет состоять из 140 спортсменов — подробности
Украинские спортсмены готовятся к выступлению на Летних Олимпийских Играх-2024. Стало известно, сколько всего представителей разных видов спорта отправятся в Париж.
В общей сложности Украина будет представлена в 23 видах спорта, сообщает официальный сайт НОК.
Летняя Олимпиада-2024 начнется 26 июля и завершится 11 августа. В Париж приедут 10 500 спортсменов из 206 национальных олимпийских комитетов. Среди ник окажутся и украинцы.
В каких видах спорта будет представлена Украина
В этом году состав сборной Украины станет рекордно немногочисленным. В общей сложности страну представят на Играх-2024 всего 140 спортсменов. Они будут соревноваться в 23 видах спортивных дисциплин.
Состав Украины по видам спорта:
- Легкая атлетика — 25;
- футбол — 18;
- прыжки в воду — 9;
- гребля — 9;
- борьба — 9;
- художественная гимнастика — 6;
- академическая гребля — 6;
- спортивная гимнастика — 6;
- теннис — 6;
- стрельба — 6;
- фехтование — 6 (+2 запасные);
- плавание — 5;
- дзюдо — 5;
- велоспорт — 4;
- бокс — 3;
- брейкинг — 3;
- современное пятиборье — 3;
- настольный теннис — 2;
- скалолазание — 2;
- артистическое плавание — 2;
- стрельба из лука — 2;
- бадминтон — 1;
- тяжелая атлетика — 1.
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