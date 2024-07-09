Известен состав сборной Украины на Летней Олимпиаде-2024

Ярослава Магучих поедет на Олимпиаду-2024 в качестве рекордсменки мира. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Украинские спортсмены готовятся к выступлению на Летних Олимпийских Играх-2024. Стало известно, сколько всего представителей разных видов спорта отправятся в Париж.

В общей сложности Украина будет представлена в 23 видах спорта, сообщает официальный сайт НОК.

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Ольга Харлан снова выступит на Олимпийских играх. Фото: instagram.com/olgakharlan/

В каких видах спорта будет представлена Украина

В этом году состав сборной Украины станет рекордно немногочисленным. В общей сложности страну представят на Играх-2024 всего 140 спортсменов. Они будут соревноваться в 23 видах спортивных дисциплин.

Состав Украины по видам спорта:

Легкая атлетика — 25;

футбол — 18;

прыжки в воду — 9;

гребля — 9;

борьба — 9;

художественная гимнастика — 6;

академическая гребля — 6;

спортивная гимнастика — 6;

теннис — 6;

стрельба — 6;

фехтование — 6 (+2 запасные);

плавание — 5;

дзюдо — 5;

велоспорт — 4;

бокс — 3;

брейкинг — 3;

современное пятиборье — 3;

настольный теннис — 2;

скалолазание — 2;

артистическое плавание — 2;

стрельба из лука — 2;

бадминтон — 1;

тяжелая атлетика — 1.

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