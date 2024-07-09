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Сборная Украины на Олимпиаде будет состоять из 140 спортсменов — подробности

9 июля 2024 14:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известен состав сборной Украины на Летней Олимпиаде-2024
Ярослава Магучих поедет на Олимпиаду-2024 в качестве рекордсменки мира. Фото: instagram.com/rosya_dp/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинские спортсмены готовятся к выступлению на Летних Олимпийских Играх-2024. Стало известно, сколько всего представителей разных видов спорта отправятся в Париж.

В общей сложности Украина будет представлена в 23 видах спорта, сообщает официальный сайт НОК. 

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Летняя Олимпиада-2024 начнется 26 июля и завершится 11 августа. В Париж приедут 10 500 спортсменов из 206 национальных олимпийских комитетов. Среди ник окажутся и украинцы. 

Ольга Харлан поедет на Олимпиаду-2024
Ольга Харлан снова выступит на Олимпийских играх. Фото: instagram.com/olgakharlan/

В каких видах спорта будет представлена Украина 

В этом году состав сборной Украины станет рекордно немногочисленным. В общей сложности страну представят на Играх-2024 всего 140 спортсменов. Они будут соревноваться в 23 видах спортивных дисциплин. 

Состав Украины по видам спорта: 

  • Легкая атлетика — 25;
  • футбол — 18; 
  • прыжки в воду — 9;
  • гребля — 9;
  • борьба — 9;
  • художественная гимнастика — 6;
  • академическая гребля — 6;
  • спортивная гимнастика — 6;
  • теннис — 6;
  • стрельба — 6;
  • фехтование — 6 (+2 запасные);
  • плавание — 5;
  • дзюдо — 5;
  • велоспорт — 4;
  • бокс — 3;
  • брейкинг — 3;
  • современное пятиборье — 3;
  • настольный теннис — 2; 
  • скалолазание — 2;
  • артистическое плавание — 2;
  • стрельба из лука — 2;
  • бадминтон — 1;
  • тяжелая атлетика — 1. 

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