Відомий склад збірної України на Літній Олімпіаді-2024

Ярослава Магучіх поїде на Олімпіаду-2024 як рекордсменку світу. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Українські спортсмени готуються до виступу на Літніх Олімпійських Іграх-2024. Стало відомо, що всього представників різних видів спорту вирушать до Парижа.

Загалом Україна буде представлена у 23 видах спорту, повідомляє офіційний сайт НОК.

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Літня Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня та завершиться 11 серпня. До Парижа приїдуть 10 500 спортсменів із 206 національних олімпійських комітетів. Серед них будуть і українці.

Ольга Харлан знову виступить на Олімпійських іграх. Фото: instagram.com/olgakharlan/

В яких видах спорту буде представлено Україну

Цього року склад збірної України стане рекордно нечисленним. Загалом країну представлять на Іграх-2024 лише 140 спортсменів. Вони змагатимуться у 23 видах спортивних дисциплін.

Склад України з видів спорту:

Легка атлетика — 25;

футбол — 18;

стрибки у воду — 9;

веслування — 9;

боротьба — 9;

художня гімнастика — 6;

академічне веслування — 6;

спортивна гімнастика — 6;

теніс — 6;

стрільба — 6;

фехтування — 6 (+2 запасні);

плавання — 5;

дзюдо — 5;

велоспорт — 4;

бокс — 3;

брейкінг — 3;

сучасне п'ятиборство — 3;

настільний теніс — 2;

скелелазіння — 2;

артистичне плавання — 2;

стрільба з лука — 2;

бадмінтон — 1;

важка атлетика — 1.

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