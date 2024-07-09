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Збірна України на Олімпіаді складатиметься зі 140 спортсменів — подробиці

9 липня 2024 14:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий склад збірної України на Літній Олімпіаді-2024
Ярослава Магучіх поїде на Олімпіаду-2024 як рекордсменку світу. Фото: instagram.com/rosya_dp/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українські спортсмени готуються до виступу на Літніх Олімпійських Іграх-2024. Стало відомо, що всього представників різних видів спорту вирушать до Парижа.

Загалом Україна буде представлена у 23 видах спорту, повідомляє офіційний сайт НОК.

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Літня Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня та завершиться 11 серпня. До Парижа приїдуть 10 500 спортсменів із 206 національних олімпійських комітетів. Серед них будуть і українці.

Ольга Харлан поїде на Олімпіаду-2024
Ольга Харлан знову виступить на Олімпійських іграх. Фото: instagram.com/olgakharlan/

В яких видах спорту буде представлено Україну

Цього року склад збірної України стане рекордно нечисленним. Загалом країну представлять на Іграх-2024 лише 140 спортсменів. Вони змагатимуться у 23 видах спортивних дисциплін.

Склад України з видів спорту:

  • Легка атлетика — 25;
  • футбол — 18;
  • стрибки у воду — 9;
  • веслування — 9;
  • боротьба — 9;
  • художня гімнастика — 6;
  • академічне веслування — 6;
  • спортивна гімнастика — 6;
  • теніс — 6;
  • стрільба — 6;
  • фехтування — 6 (+2 запасні);
  • плавання — 5;
  • дзюдо — 5;
  • велоспорт — 4;
  • бокс — 3;
  • брейкінг — 3;
  • сучасне п'ятиборство — 3;
  • настільний теніс — 2;
  • скелелазіння — 2;
  • артистичне плавання — 2;
  • стрільба з лука — 2;
  • бадмінтон — 1;
  • важка атлетика — 1.

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