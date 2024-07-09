Відомий склад збірної України на Літній Олімпіаді-2024

Збірна України на Олімпіаді складатиметься зі 140 спортсменів — подробиці
Українські спортсмени готуються до виступу на Літніх Олімпійських Іграх-2024. Стало відомо, що всього представників різних видів спорту вирушать до Парижа.
Загалом Україна буде представлена у 23 видах спорту, повідомляє офіційний сайт НОК.
Літня Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня та завершиться 11 серпня. До Парижа приїдуть 10 500 спортсменів із 206 національних олімпійських комітетів. Серед них будуть і українці.
В яких видах спорту буде представлено Україну
Цього року склад збірної України стане рекордно нечисленним. Загалом країну представлять на Іграх-2024 лише 140 спортсменів. Вони змагатимуться у 23 видах спортивних дисциплін.
Склад України з видів спорту:
- Легка атлетика — 25;
- футбол — 18;
- стрибки у воду — 9;
- веслування — 9;
- боротьба — 9;
- художня гімнастика — 6;
- академічне веслування — 6;
- спортивна гімнастика — 6;
- теніс — 6;
- стрільба — 6;
- фехтування — 6 (+2 запасні);
- плавання — 5;
- дзюдо — 5;
- велоспорт — 4;
- бокс — 3;
- брейкінг — 3;
- сучасне п'ятиборство — 3;
- настільний теніс — 2;
- скелелазіння — 2;
- артистичне плавання — 2;
- стрільба з лука — 2;
- бадмінтон — 1;
- важка атлетика — 1.
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