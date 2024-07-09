У НОК назвали кількість знищених росіянами спортивних об'єктів

У НОК України назвали кількість спортивних об'єктів, які зруйнували росіяни
Президент Національного Олімпійського комітету Вадим Гутцайт назвав кількість спортивних об'єктів України, які були повністю або частково зруйновані російськими військами.
Йдеться про більш ніж 500 об'єктів у всіх регіонах країни, повідомляє Media Center Ukraine.
За два з половиною роки повномасштабної війни Україна втратила понад 500 спортивних об'єктів, які або повністю знищені інтервентами, або сильно постраждали через ракетні обстріли.
Деякі спортивні об'єкти знаходяться на тимчасово окупованій росіянами території.
Кількість знищених об'єктів зростає
Згідно із заявою глави НОК Вадима Гутцайта, росіяни цілеспрямовано знищують об'єкти спортивної інфраструктури. Тренувальні поля, стадіони, басейни, центри відновлення, бази підготовки спортсменів піддаються бомбардуванням щомісяця. Кількість таких об'єктів перевищила солідну цифру.
"Більш ніж півтисячі спортивних об'єктів в Україні ми втратили частково або повністю. Багато об'єктів залишилися на окупованій території", — розповів Гутцайт на пресконференції НОК у Медіацентрі Україна.
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