У НОК назвали кількість знищених росіянами спортивних об'єктів

Стадіон "Чемпіон" в Ірпені. Фото: Ірпінь Online

Президент Національного Олімпійського комітету Вадим Гутцайт назвав кількість спортивних об'єктів України, які були повністю або частково зруйновані російськими військами.

Йдеться про більш ніж 500 об'єктів у всіх регіонах країни, повідомляє Media Center Ukraine.

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За два з половиною роки повномасштабної війни Україна втратила понад 500 спортивних об'єктів, які або повністю знищені інтервентами, або сильно постраждали через ракетні обстріли.

Президент МОК Томас Бах в зруйнованому спорткомплексі "Авангард". Фото: НОК України

Деякі спортивні об'єкти знаходяться на тимчасово окупованій росіянами території.

Спорткомплекс Метеор у Дніпрі. Фото: Instagram

Кількість знищених об'єктів зростає

Згідно із заявою глави НОК Вадима Гутцайта, росіяни цілеспрямовано знищують об'єкти спортивної інфраструктури. Тренувальні поля, стадіони, басейни, центри відновлення, бази підготовки спортсменів піддаються бомбардуванням щомісяця. Кількість таких об'єктів перевищила солідну цифру.

Спортивний майданчик в селі Долина Донецької області. REUTERS/Thomas PETRO

"Більш ніж півтисячі спортивних об'єктів в Україні ми втратили частково або повністю. Багато об'єктів залишилися на окупованій території", — розповів Гутцайт на пресконференції НОК у Медіацентрі Україна.

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