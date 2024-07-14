Последний российский борец от участия на Олимпийских играх-2024

Последний российский борец отказался участвовать на Олимпийских играх
На Олимпийских играх-2024 в Париже не будет ни одного российского борца. Снялся единственный спортсмен, оставлявший шансы поехать на турнир.
Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на российскую федерацию борьбы.
Борцу пришлось найти причину, чтобы отказаться
После того как российская федерация борьбы отказалась от участия в Олимпийских играх-2024, борец Шамиль Мамедов все равно хотел участвовать в турнире.
Затем на борца оказывалось сильное давление со стороны росСМИ и от федерации борьбы. Это могла стать причиной изменить свое решение.
Мамедов 13 июля принял решение отказаться от лицензии, сославшись на рецидив травмы. Об этом 23-летний спортсмен проинформировал Международный олимпийский комитет.
Отметим, что Мамедов является бронзовым призером чемпионата мира-2023.
После полномасштабного вторжения в Украину российским и белорусским спортсменам разрешено выступать на Олимпийских играх в Париже только в статусе нейтральных атлетов, без символики, флагов и гимнов.
При этом спортсмены должны были пройти проверку, в результате которой к турниру не допустили звезд сборной России по борьбе.
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