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Последний российский борец отказался участвовать на Олимпийских играх

14 июля 2024 10:25
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Последний российский борец от участия на Олимпийских играх-2024
Шамиль Мамедов. Фото: росСМИ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийских играх-2024 в Париже не будет ни одного российского борца. Снялся единственный спортсмен, оставлявший шансы поехать на турнир.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на российскую федерацию борьбы.

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Шамиль Мамедов. Фото: росСМИ

Борцу пришлось найти причину, чтобы отказаться

После того как российская федерация борьбы отказалась от участия в Олимпийских играх-2024, борец Шамиль Мамедов все равно хотел участвовать в турнире.

Затем на борца оказывалось сильное давление со стороны росСМИ и от федерации борьбы. Это могла стать причиной изменить свое решение.

Мамедов 13 июля принял решение отказаться от лицензии, сославшись на рецидив травмы. Об этом 23-летний спортсмен проинформировал Международный олимпийский комитет.

Отметим, что Мамедов является бронзовым призером чемпионата мира-2023.

После полномасштабного вторжения в Украину российским и белорусским спортсменам разрешено выступать на Олимпийских играх в Париже только в статусе нейтральных атлетов, без символики, флагов и гимнов.

При этом спортсмены должны были пройти проверку, в результате которой к турниру не допустили звезд сборной России по борьбе.

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