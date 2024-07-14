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УАФ показала новую форму олимпийской сборной Украины по футболу

14 июля 2024 13:40
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Фото новой формы олимпийской сборной Украины по футболу
Новая форма Олимпийской сборной по футболу. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Впервые на Олимпийских играх сыграет сборная Украины по футболу. Команда будет представлена 18 игроками.

Перед стартом турнира была представлена форма сборной Украины, сообщили в УАФ.

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Поскольку у всей олимпийской сборной Украины по всем видам спорта есть технический спонсор, поэтому они не могут быть экипированы испанской компанией Joma, которая является техническим спонсором УАФ.

Новая форма Олимпийской сборной по футболу
Новая форма Олимпийской сборной по футболу. Фото: УАФ
Новая форма Олимпийской сборной по футболу
Новая форма Олимпийской сборной по футболу. Фото: УАФ

На Олимпийских играх сборная Украины будет экипирована польской компанией 4F.

Бренд одежды разработал для сборной Украины персонализированную коллекцию игровой и тренировочной форм и аксессуары.

Новая форма Олимпийской сборной по футболу
Новая форма Олимпийской сборной по футболу. Фото: УАФ
Новая форма Олимпийской сборной по футболу
Новая форма Олимпийской сборной по футболу. Фото: УАФ

Отметим, что 4F в начале 2024 года стал спонсором Олимпийского комитета Украины и обеспечил команду не только спортивной одеждой, но и повседневной и торжественной, где команда будет на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр в Париже.

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