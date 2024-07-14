Фото новой формы олимпийской сборной Украины по футболу

Новая форма Олимпийской сборной по футболу. Фото: УАФ

Впервые на Олимпийских играх сыграет сборная Украины по футболу. Команда будет представлена 18 игроками.

Перед стартом турнира была представлена форма сборной Украины, сообщили в УАФ.

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Поскольку у всей олимпийской сборной Украины по всем видам спорта есть технический спонсор, поэтому они не могут быть экипированы испанской компанией Joma, которая является техническим спонсором УАФ.

Новая форма Олимпийской сборной по футболу. Фото: УАФ

Новая форма Олимпийской сборной по футболу. Фото: УАФ

На Олимпийских играх сборная Украины будет экипирована польской компанией 4F.

Бренд одежды разработал для сборной Украины персонализированную коллекцию игровой и тренировочной форм и аксессуары.

Новая форма Олимпийской сборной по футболу. Фото: УАФ

Новая форма Олимпийской сборной по футболу. Фото: УАФ

Отметим, что 4F в начале 2024 года стал спонсором Олимпийского комитета Украины и обеспечил команду не только спортивной одеждой, но и повседневной и торжественной, где команда будет на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр в Париже.

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