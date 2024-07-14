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Ротань публично обратился к Заре и Руху с просьбой отпустить игроков

14 июля 2024 15:32
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ротань обратился в клубы с просьбой отпустить раньше Батагова, Сыча и Краснопира.
Руслан Ротань на тренировке сборной. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Олимпийская сборная Украины уже начала подготовку к футбольному турниру. При этом команда еще не в полном составе, поскольку "Заря" и "Рух" отпустят игроков позже.

В интервью порталу "Збірна" Ротань обратился к луганскому и львовскому клубам.

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Новая форма олимпийской сборной Украины. Фото: УАФ

Обращение Ротаня к клубам

По словам Ротаня, у них есть с клубами договоренность, что Игоря Краснопира "Рух" отпустит после спарринга 13 июля, а после товарищеского матча 17 июля львовяне отпустят Алексея Сыча.

Что касается Арсения Батагова, то его отпустят после 20 июля.

Ротань публично обратился к "Заре" и "Руху", чтобы те отпустили футболистов раньше.

"Хочу через сайт "Сборная" обратиться к тренерам и руководителям "Зари" и "Руха" с просьбой, чтобы они пошли нам навстречу и отпустили этих игроков раньше", — сказал Ротань.

Арсений Батагов
Арсений Батагов в сборной Украины. Фото: instagram.com/arsenii_batagov/

Ответ "Зари"

Генеральный директор "Зари" Игорь Гузь прокомментировал просьбу Руслана Ротаня и еще раз отказал тренеру.

По словам Гузя, они четко договорились с НОК Украины и не хотят больше комментировать этот вопрос.

"Я не знаю, через кого обращался Ротань и что он там говорил. Мы предоставили письмо, в котором четко написали, когда Батагов прибудет в распоряжение олимпийской сборной. У нас этот вопрос согласован с НОК. Больше мне нечего комментировать", — сказал Гузь. .

Отметим, что футбольный олимпийский турнир стартует 24 июля и продлится до 10 августа. Матчи будут играть в Париже, Бордо, Марселе, Лионе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене.

Сборная Украины попала в группу "В" с Аргентиной, Марокко и Ираком.

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