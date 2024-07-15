Лунин отклонил выгодное предложение от известного клуба

Андрей Лунин в матче за мадридский "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Футболист сборной Украины Андрей Лунин получил предложение о переходе в клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Голкиперу предлагали долгосрочный контракт на выгодных условиях.

Зарплата Лунина могла вырасти в три раза по сравнению с тем, сколько он зарабатывает в "Реале", сообщает Bernabeu Digital.

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Руководство "Аль-Насра", в составе которого выступает португалец Криштиану Роналду, попыталось договориться о трансфере Андрея Лунина. Украинец вместе с агентом изучил предложение клуба из Саудовской Аравии.

Где будет выступать Лунин

В конце прошлого сезона начали появляться слухи об интересе к украинскому вратарю со стороны многих клубов. За ситуацией с Луниным следят английские "Арсенал" и "Челси", немецкая "Бавария" и испанский "Атлетико".

Андрей Лунин отбивает мяч после удара по воротам. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Недавно к этим клубам присоединился и "Аль-Наср". Лунин зарабатывает в "Реале" 1,35 млн евро в год. В Саудовской Аравии ему предлагали около 6 млн евро за сезон.

Украинский голкипер отказался от такого варианта продолжения карьеры, поскольку приоритетом для него является выступление за один из европейских клубов. Лунин хочет регулярно играть в Лиге чемпионов. Он ведет переговоры с руководством "Реала" о продлении контракта.

В сезоне 2023/2024 Лунин провел 31 матч в составе мадридского клуба. При этом в 12 поединках он не пропустил ни одного гола в свои ворота.

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