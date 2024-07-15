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Лунин отказался от выгодного предложения — голкипер выбрал клуб, в котором будет играть

15 июля 2024 12:19
Валерий Ковалевич - Редактор
Лунин отклонил выгодное предложение от известного клуба
Андрей Лунин в матче за мадридский "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Валерий Ковалевич - Редактор

Футболист сборной Украины Андрей Лунин получил предложение о переходе в клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Голкиперу предлагали долгосрочный контракт на выгодных условиях. 

Зарплата Лунина могла вырасти в три раза по сравнению с тем, сколько он зарабатывает в "Реале", сообщает Bernabeu Digital.

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Руководство "Аль-Насра", в составе которого выступает португалец Криштиану Роналду, попыталось договориться о трансфере Андрея Лунина. Украинец вместе с агентом изучил предложение клуба из Саудовской Аравии. 

Где будет выступать Лунин 

В конце прошлого сезона начали появляться слухи об интересе к украинскому вратарю со стороны многих клубов. За ситуацией с Луниным следят английские "Арсенал" и "Челси", немецкая "Бавария" и испанский "Атлетико". 

Андрей Лунин
Андрей Лунин отбивает мяч после удара по воротам. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Недавно к этим клубам присоединился и "Аль-Наср". Лунин зарабатывает в "Реале" 1,35 млн евро в год. В Саудовской Аравии ему предлагали около 6 млн евро за сезон. 

Украинский голкипер отказался от такого варианта продолжения карьеры, поскольку приоритетом для него является выступление за один из европейских клубов. Лунин хочет регулярно играть в Лиге чемпионов. Он ведет переговоры с руководством "Реала" о продлении контракта. 

В сезоне 2023/2024 Лунин провел 31 матч в составе мадридского клуба. При этом в 12 поединках он не пропустил ни одного гола в свои ворота.  

Напомним, "Динамо" расторгло контракт с известным футболистом.

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