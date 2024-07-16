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Динамо отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб

16 липня 2024 08:55
Валерій Ковалевич - Редактор
Динамо продасть Ваната відомому німецькому клубу
Футболісти "Динамо" (Київ) перед товариським матчем. Фото: пресслужба клубу
Валерій Ковалевич - Редактор

Форвард київського "Динамо" та збірної України Владислав Ванат може стати наступним футболістом столичного клубу, який перейде у відому європейську команду.

Ванат може розпочати новий сезон у чемпіонаті Німеччини, повідомляє Bild.

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Український форвард Владислав Ванат зацікавив один із клубів, який регулярно бореться за чемпіонський титул у німецькій Бундеслізі. Минулий сезон виявився найкращим у кар'єрі 22-річного футболіста. Він забив в УПЛ 14 голів, зробив 7 результативних передач і став найрезультативнішим гравцем національної першості.

Владислав Ванат
Владислав Ванат під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди може перейти Ванат

Основний форвард "Динамо" привернув увагу дортмундської "Боруссії". Німецька команда цього літа змушена шукати заміну для багатьох футболістів, які через ті чи інші причини пішли з команди. "Джмелям" потрібен нападник, і Ванат опинився у списку потенційних новачків дортмундців.

Владислав Ванат
Владислав Ванат у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

"Динамо" може погодитися продати Ваната, якщо отримає вигідну пропозицію щодо футболіста. Київський клуб хоче отримати за свого вихованця щонайменше 10 млн євро.

Якщо Владислав Ванат піде з "Динамо" цього літа, його місце в основному складі може зайняти юний форвард Матвій Пономаренко, якого вважають зіркою команди, що сходить.

Нагадаємо, Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу.

Вихованець "Динамо" відмовився від переходу до "Шахтаря" та обрав інший клуб.

У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу

"Динамо" розірвало контракт з відомим футболістом.

Лунін відмовився від вигідної пропозиції — голкіпер вибрав клуб у якому гратиме. 

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Владислав Ванат

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