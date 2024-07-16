Динамо продасть Ваната відомому німецькому клубу

Футболісти "Динамо" (Київ) перед товариським матчем. Фото: пресслужба клубу

Форвард київського "Динамо" та збірної України Владислав Ванат може стати наступним футболістом столичного клубу, який перейде у відому європейську команду.

Ванат може розпочати новий сезон у чемпіонаті Німеччини, повідомляє Bild.

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Український форвард Владислав Ванат зацікавив один із клубів, який регулярно бореться за чемпіонський титул у німецькій Бундеслізі. Минулий сезон виявився найкращим у кар'єрі 22-річного футболіста. Він забив в УПЛ 14 голів, зробив 7 результативних передач і став найрезультативнішим гравцем національної першості.

Владислав Ванат під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди може перейти Ванат

Основний форвард "Динамо" привернув увагу дортмундської "Боруссії". Німецька команда цього літа змушена шукати заміну для багатьох футболістів, які через ті чи інші причини пішли з команди. "Джмелям" потрібен нападник, і Ванат опинився у списку потенційних новачків дортмундців.

Владислав Ванат у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

"Динамо" може погодитися продати Ваната, якщо отримає вигідну пропозицію щодо футболіста. Київський клуб хоче отримати за свого вихованця щонайменше 10 млн євро.

Якщо Владислав Ванат піде з "Динамо" цього літа, його місце в основному складі може зайняти юний форвард Матвій Пономаренко, якого вважають зіркою команди, що сходить.

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