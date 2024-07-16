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Динамо получит предложение по одной из своих звезд — игроком интересуется немецкий клуб

16 июля 2024 08:55
Валерий Ковалевич - Редактор
Динамо продаст Ваната известному немецкому клубу
Футболисты "Динамо" (Киев) перед товарищеским матчем. Фото: пресс-служба клуба
Валерий Ковалевич - Редактор

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат может стать следующим футболистом столичного клуба, который перейдет в известную европейскую команду. 

Ванат может начать новый сезон в чемпионате Германии, сообщает Bild

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Украинский форвард Владислав Ванат заинтересовал один из клубов, который регулярно борется за чемпионский титул в немецкой Бундеслиге. Прошлый сезон оказался лучшим в карьере 22-летнего футболиста. Он забил в УПЛ 14 голов, сделал 7 результативных передач и стал самым результативным игроком национального первенства. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда может перейти Ванат  

Основной форвард "Динамо" привлек внимание дортмундской "Боруссии". Немецкая команда этим летом вынуждена искать замену для многих футболистов, которые по тем или иным причинам ушли из команды. "Шмелям" нужен нападающий, и Ванат оказался в списке потенциальных новичков дортмундцев. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат в составе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

"Динамо" может согласиться продать Ваната, если получит выгодное предложение по футболисту. Киевский клуб хочет получить за своего воспитанника не менее 10 млн евро. 

Если Владислав Ванат уйдет из "Динамо" этим летом, его место в основном составе может занять юный форвард Матвей Пономаренко, которого считают восходящей звездой команды. 

Напомним, Ребров может уйти из сборной Украины из-за предложения по работе от известного клуба.

Воспитанник "Динамо" отказался от перехода в "Шахтер" и выбрал другой клуб.

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"Динамо" расторгло контракт с известным футболистом.

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спорт футбол Динамо Футбол трансферы Владислав Ванат

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