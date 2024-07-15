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Воспитанник Динамо отказался от перехода в Шахтер и выбрал другой клуб

15 июля 2024 15:16
Валерий Ковалевич - Редактор
Воспитанник Динамо отказал Шахтеру и выбрал другой клуб
Эдуард Сарапий в составе "Металлиста". Фото: instagram.com/edson_sarapii/
Валерий Ковалевич - Редактор

Руководство "Полесья" проголодает активно работать на трансферном рынке. Команду Имада Ашура пополнил еще один известный футболист.

Эдуард Сарапий подписал с "Полесьем" контракт, сообщает официальный сайт клуба. 

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Центральный защитник сборной Украины Эдуард Сарапий, который в прошлом сезоне выступал за "Днепр-1", официально стал футболистом "Полесья". Воспитанник киевского "Динамо" получил сразу несколько предложений о продолжении карьеры, но выбрал вариант с житомирским клубом. 

Эдуард Сарапий стал игроком Полесья
Эдуард Сарапий стал игроком "Полесья". Фото: instagram.com/edson_sarapii/ 

Контракт с "Полесьем" 

Эдуард Сарапий интересовал сразу несколько украинских клубов. На футболиста претендовали львовские "Карпаты" и донецкий "Шахтер". Известно, что 25-летний футболист рассматривал вариант работы под руководством Мирона Маркевича, однако в последний момент выбрал "Полесье". 

Эдуард Сарапий
Эдуард Сарапий в "Днепре-1". Фото: instagram.com/edson_sarapii/ 

В сезоне 2023/2024 Сарапий сыграл 31 поединок, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Он стал уже четвертым футболистом "Днепра-1", который этим летом перешел в "Полесье". То же самое сделали Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко и Евгений Волынец. 

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