Ребров может уйти из сборной Украины и вернуться к клубной работе

Ребров может уйти из сборной Украины из-за предложения по работе от известного клуба
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров стал одним из кандидатов на пост наставника амбициозного зарубежного клуба. Специалисту предложат выгодный контракт за границей.
Ребров может согласиться на новый вызов в своей карьере, сообщает BeIN SPORT.
Контракт Сергея Реброва с Украинской Ассоциацией футбола действует до лета 2026 года. Он должен подготовить национальную команду к выступлению на чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике. После турнира соглашение тренера с УАФ может быть продлено.
Ребров получит выгодное предложение
"Аль-Ахли" из Джидды готовится к новому сезону в чемпионате Саудовской Аравии. Руководство клуба ищет нового главного тренера, который заменит немца Маттиаса Яйссле.
По итогам прошлого сезона "Аль-Ахли" финишировал на третьем месте в турнирной таблице позади "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля". Такой результат не устраивает руководство клуба, которое мечтает о чемпионский титул.
Среди кандидатов на работу в команде из Саудовской Аравии оказались итальянец Вальтер Маццарри, испанец Хави Эрнандес, хорват Нико Ковач, француз Руди Гарсия и украинец Сергей Ребров.
Напомним, "Динамо" расторгло контракт с известным футболистом.
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