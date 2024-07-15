Ребров может уйти из сборной Украины и вернуться к клубной работе

Сергей Ребров наблюдает за игрой национальной команды. Фото: instagram.com/uafukraine/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров стал одним из кандидатов на пост наставника амбициозного зарубежного клуба. Специалисту предложат выгодный контракт за границей.

Ребров может согласиться на новый вызов в своей карьере, сообщает BeIN SPORT.

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Контракт Сергея Реброва с Украинской Ассоциацией футбола действует до лета 2026 года. Он должен подготовить национальную команду к выступлению на чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике. После турнира соглашение тренера с УАФ может быть продлено.

Сергей Ребров во время Евро-2024. Фото: скриншот Megogo

Ребров получит выгодное предложение

"Аль-Ахли" из Джидды готовится к новому сезону в чемпионате Саудовской Аравии. Руководство клуба ищет нового главного тренера, который заменит немца Маттиаса Яйссле.

По итогам прошлого сезона "Аль-Ахли" финишировал на третьем месте в турнирной таблице позади "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля". Такой результат не устраивает руководство клуба, которое мечтает о чемпионский титул.

Среди кандидатов на работу в команде из Саудовской Аравии оказались итальянец Вальтер Маццарри, испанец Хави Эрнандес, хорват Нико Ковач, француз Руди Гарсия и украинец Сергей Ребров.

Напомним, "Динамо" расторгло контракт с известным футболистом.

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