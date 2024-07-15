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Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу

15 липня 2024 14:12
Валерій Ковалевич - Редактор
Ребров може піти зі збірної України та повернутися до клубної роботи
Сергій Ребров спостерігає за грою національної команди. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерій Ковалевич - Редактор

Головний тренер збірної України Сергій Ребров став одним із кандидатів на посаду наставника амбітного закордонного клубу. Фахівцю запропонують вигідний контракт за кордоном.

Ребров може погодитись на новий виклик у своїй кар'єрі, повідомляє BeIN SPORT.

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Контракт Сергія Реброва з Українською Асоціацією футболу діє до літа 2026 року. Він має підготувати національну команду до виступу на чемпіонаті світу, який пройде у США, Канаді та Мексиці. Після турніру угода тренера з УАФ може бути продовжена.

Сергій Ребров
Сергій Ребров під час Євро-2024. Фото: скриншот Megogo

Ребров отримає вигідну пропозицію

"Аль-Ахлі" з Джидди готується до нового сезону у чемпіонаті Саудівської Аравії. Керівництво клубу шукає нового головного тренера, який замінить німця Маттіаса Яйсле.

За підсумками минулого сезону "Аль-Ахлі" фінішував на третьому місці в турнірній таблиці позаду "Аль-Насра" та "Аль-Хіляля". Такий результат не влаштовує керівництво клубу, яке мріє про чемпіонський титул.

Серед кандидатів на роботу в команді із Саудівської Аравії опинилися італієць Вальтер Маццаррі, іспанець Хаві Ернандес, хорват Ніко Ковач, француз Руді Гарсія та українець Сергій Ребров.

Нагадаємо, "Динамо" розірвало контракт з відомим футболістом.

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спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров тренер

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