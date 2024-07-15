Ребров може піти зі збірної України та повернутися до клубної роботи

Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу
Головний тренер збірної України Сергій Ребров став одним із кандидатів на посаду наставника амбітного закордонного клубу. Фахівцю запропонують вигідний контракт за кордоном.
Ребров може погодитись на новий виклик у своїй кар'єрі, повідомляє BeIN SPORT.
Контракт Сергія Реброва з Українською Асоціацією футболу діє до літа 2026 року. Він має підготувати національну команду до виступу на чемпіонаті світу, який пройде у США, Канаді та Мексиці. Після турніру угода тренера з УАФ може бути продовжена.
Ребров отримає вигідну пропозицію
"Аль-Ахлі" з Джидди готується до нового сезону у чемпіонаті Саудівської Аравії. Керівництво клубу шукає нового головного тренера, який замінить німця Маттіаса Яйсле.
За підсумками минулого сезону "Аль-Ахлі" фінішував на третьому місці в турнірній таблиці позаду "Аль-Насра" та "Аль-Хіляля". Такий результат не влаштовує керівництво клубу, яке мріє про чемпіонський титул.
Серед кандидатів на роботу в команді із Саудівської Аравії опинилися італієць Вальтер Маццаррі, іспанець Хаві Ернандес, хорват Ніко Ковач, француз Руді Гарсія та українець Сергій Ребров.
Нагадаємо, "Динамо" розірвало контракт з відомим футболістом.
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