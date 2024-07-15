Вихованець Динамо відмовив Шахтарю та обрав інший клуб

Едуард Сарапій у складі "Металіста". Фото: instagram.com/edson_sarapii/

Керівництво "Полісся" зголодніє активно працювати на трансферному ринку. Команду Імада Ашура поповнив ще один відомий футболіст.

Едуард Сарапій підписав із "Поліссям" контракт, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Центральний захисник збірної України Едуард Сарапій, який минулого сезону виступав за "Дніпро-1", офіційно став футболістом "Полісся". Вихованець київського "Динамо" отримав одразу кілька пропозицій щодо продовження кар'єри, але вибрав варіант із житомирським клубом.

Едуард Сарапій став гравцем "Полісся". Фото: instagram.com/edson_sarapii/

Контракт із "Поліссям"

Едуард Сарапій цікавив одразу декілька українських клубів. На футболіста претендували львівські "Карпати" та донецький "Шахтар". Відомо, що 25-річний футболіст розглядав варіант роботи під керівництвом Мирона Маркевича, проте в останній момент обрав "Полісся".

Едуард Сарапій у "Дніпрі-1". Фото: instagram.com/edson_sarapii/

У сезоні 2023/2024 Сарапій зіграв 31 поєдинок, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі. Він став уже четвертим футболістом "Дніпра-1", який цього літа перейшов у "Полісся". Те саме зробили Олексій Гуцуляк, Руслан Бабенко та Євген Волинець.

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