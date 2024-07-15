Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Вихованець Динамо відмовився від переходу до Шахтаря та обрав інший клуб arrow

Вихованець Динамо відмовився від переходу до Шахтаря та обрав інший клуб

15 липня 2024 15:16
Валерій Ковалевич - Редактор
Вихованець Динамо відмовив Шахтарю та обрав інший клуб
Едуард Сарапій у складі "Металіста". Фото: instagram.com/edson_sarapii/
Валерій Ковалевич - Редактор

Керівництво "Полісся" зголодніє активно працювати на трансферному ринку. Команду Імада Ашура поповнив ще один відомий футболіст.

Едуард Сарапій підписав із "Поліссям" контракт, повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також:

Центральний захисник збірної України Едуард Сарапій, який минулого сезону виступав за "Дніпро-1", офіційно став футболістом "Полісся". Вихованець київського "Динамо" отримав одразу кілька пропозицій щодо продовження кар'єри, але вибрав варіант із житомирським клубом.

Едуард Сарапій став гравцем Полісся
Едуард Сарапій став гравцем "Полісся". Фото: instagram.com/edson_sarapii/

Контракт із "Поліссям"

Едуард Сарапій цікавив одразу декілька українських клубів. На футболіста претендували львівські "Карпати" та донецький "Шахтар". Відомо, що 25-річний футболіст розглядав варіант роботи під керівництвом Мирона Маркевича, проте в останній момент обрав "Полісся".

Едуард Сарапій
Едуард Сарапій у "Дніпрі-1". Фото: instagram.com/edson_sarapii/

У сезоні 2023/2024 Сарапій зіграв 31 поєдинок, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі. Він став уже четвертим футболістом "Дніпра-1", який цього літа перейшов у "Полісся". Те саме зробили Олексій Гуцуляк, Руслан Бабенко та Євген Волинець.

Нагадаємо, Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу.

"Динамо" розірвало контракт з відомим футболістом.

Кейн пояснив, чому збірна Англії програла другий поспіль фінал Євро. 

Лунін відмовився від вигідної пропозиції — голкіпер вибрав клуб у якому гратиме. 

У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу

спорт футбол Футбол трансфери УПЛ Полісся Едуард Сарапій

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня