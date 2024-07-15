Вихованець Динамо відмовив Шахтарю та обрав інший клуб

Вихованець Динамо відмовився від переходу до Шахтаря та обрав інший клуб
Керівництво "Полісся" зголодніє активно працювати на трансферному ринку. Команду Імада Ашура поповнив ще один відомий футболіст.
Едуард Сарапій підписав із "Поліссям" контракт, повідомляє офіційний сайт клубу.
Центральний захисник збірної України Едуард Сарапій, який минулого сезону виступав за "Дніпро-1", офіційно став футболістом "Полісся". Вихованець київського "Динамо" отримав одразу кілька пропозицій щодо продовження кар'єри, але вибрав варіант із житомирським клубом.
Контракт із "Поліссям"
Едуард Сарапій цікавив одразу декілька українських клубів. На футболіста претендували львівські "Карпати" та донецький "Шахтар". Відомо, що 25-річний футболіст розглядав варіант роботи під керівництвом Мирона Маркевича, проте в останній момент обрав "Полісся".
У сезоні 2023/2024 Сарапій зіграв 31 поєдинок, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі. Він став уже четвертим футболістом "Дніпра-1", який цього літа перейшов у "Полісся". Те саме зробили Олексій Гуцуляк, Руслан Бабенко та Євген Волинець.
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