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Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

18 липня 2024 11:33
Валерій Ковалевич - Редактор
Яремчук перейде в один із найвідоміших іспанських клубів
Роман Яремчук гратиме у відомій іспанській команді. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерій Ковалевич - Редактор

Форвард збірної України Роман Яремчук зможе залишитись у чемпіонаті Іспанії з футболу. Минулого сезону він провів у "Валенсії", а наступного буде захищати кольори іншої команди з Ла-Ліги.

"Брюгге" вже веде переговори про трансфер Яремчука, повідомляє Marca.

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Роман Яремчук може офіційно змінити клуб уже наступного тижня. Український форвард продовжить кар'єру в Іспанії, де він хотів залишитись після сезону в оренді за місцеву "Валенсію".

Роман Яремчук
Роман Яремчук у складі збірної України Фото: instagram.com/uafukraine/

До якого клубу перейде Яремчук

У сезоні 2023/2024 український футболіст забив три голи у чемпіонаті Іспанії. "Валенсія" хотіла продовжити оренду форварда, але "Брюгге" відмовився. Бельгійці наполягають на продажі гравця. У "кажанів" не знайшлося грошей на викуп контракту Яремчука.

Роман Яремчук на Євро-2024
Роман Яремчук на Євро-2024. Фото: instagram.com/uafukraine/

На Романа претендують турецький "Трабзонспор" та італійська "Болонья". Тепер до цих клубів приєднався мадридський "Атлетіко". Команда Дієго Сімеоне відпустила цього літа Мемфіса Депая та Альваро Морату. Новим форвардом "матрацників" має стати Роман Яремчук.

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