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Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

16 липня 2024 12:53
Валерій Ковалевич - Редактор
Шевченко вирішив, яка команда замінить Дніпро-1 на УПЛ
Футболісти "Дніпра-1" наприкінці минулого сезону. Фото: пресслужба клубу
Валерій Ковалевич - Редактор

Український футбольний клуб "Дніпро-1" не візьме участі у Прем'єр-лізі у новому сезоні. Продовжується процедура ліквідації команди, яка мала виступити в єврокубках.

Клуби УПЛ обговорюють варіант заміни "Дніпра-1" в елітному дивізіоні, повідомляє "ТаТоТаке".

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У вівторок, 16 липня, відбувається нарада клубів української Прем'єр-ліги у режимі онлайн. Головне питання порядку денного у тому, яка команда замінить "Дніпро-1" в елітному дивізіоні.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко на Євро-2024. Фото: скриншот Megogo

Варіант, який запропонував Шевченко

Існує кілька варіантів вирішення цієї дилеми. Президент УАФ Андрій Шевченко наполягає на проведенні "Турніру чотирьох", переможець якого і зіграє у Прем'єр-лізі у сезоні 2024/2025. У цій першості візьмуть участь клуби, які посіли 3-тє та 4-те місця у турнірі першої ліги. Це "Лівий берег" та "Епіцентр".

Проте є ще два варіанти для заміни "Дніпра-1". Один із них полягає в тому, що місце в УПЛ збереже "Минай", який посів 15-те місце минулого сезону.

Також у Прем'єр-лігу можуть заявити переможця пари "Минай" — "Металіст 1925".

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу.

Вихованець "Динамо" відмовився від переходу до "Шахтаря" та обрав інший клуб.

У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу

Де Брюйне обрав клуб, у якому проведе наступний сезон. 

спорт футбол Андрій Шевченко УПЛ Минай Дніпро-1 ФК Металіст 1925

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