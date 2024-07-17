Мудрик готується піти в оренду з Челсі у відомий клуб

Михайло Мудрик (праворуч) та Віктор Циганков у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Михайло Мудрик не виступатиме за "Челсі" наступного сезону. Вінгер збірної України готується до трансферу до іншого клубу.

Мудрик хоче отримувати стабільну ігрову практику в основному складі, повідомляє Daily Star.

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Зміна тренера у "Челсі" не змінила положення у команді 23-річного Михайла Мудрика. Українському футболісту не гарантовано місце на полі. Проте клуб готовий піти назустріч півзахиснику та забезпечити йому ігрову практику в інший спосіб.

Михайло Мудрик під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Новий клуб Мудрика

Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска запропонував керівництву клубу відправити в оренду українського гравця. У контракті має бути пункт про те, що Михайло регулярно виходитиме на поле, отримуватиме практику та необхідний досвід.

Михайло Мудрик у складі збірної України Фото: instagram.com/uafukraine/

Вже відомо, у якому клубі Мудрик може провести сезон 2024/2025. Йдеться про французький "Лілль". Згідно з умовами контракту, "догам" не доведеться платити за оренду гравця. Вони візьмуть на себе лише частину зарплати українця. "Лілля" не матиме права на викуп Мудрика у "Челсі".

Минулого сезону вінгер провів за лондонський клуб 41 матч, забив 7 голів і зробив 2 результативні передачі.

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