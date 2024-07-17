Евертон збирається продати Миколенка в італійський Наполі

Віталій Миколенко у складі "Евертону". Фото: instagram.com/mikola_16/

Футболіст англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко готується до трансферу до команди з іншого чемпіонату. Захисник може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

"Евертон" вже отримав пропозицію щодо трансферу Миколенка, повідомляє Area Napoli.

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Минулий сезон виявився успішним для Віталія Миколенка, який не лише став одним із найкращих футболістів у складі "Евертона", але й забив два голи за англійську команду у Прем'єр-лізі. Виступ українця у складі "ірисок" привернув до нього увагу інших клубів.

Куди може перейти Миколенко

Новий головний тренер італійського "Наполі" Антоніо Конте провів не один рік у чемпіонаті Англії. Він знає, на що здатний Віталій Миколенко та хоче бачити українця у складі "партенопейців". Керівництво італійського лубу вже зробило пропозицію "Евертону" щодо трансферу захисника.

Віталій Миколенко у складі збірної України. Фото: instagram.com/mikola_16/

"Наполі" запропонував за 25-річного футболіста 27 млн євро. "Евертон" хоче отримати за свого гравця щонайменше на п'ять мільйонів більше. Клуби продовжують переговори.

Кінець минулого сезону Миколенко пропустив через травму. Ще одне пошкодження завадило гравцеві проявити себе на Євро-2024 у складі збірної України.

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