Эвертон собирается продать Миколенко в итальянский Наполи

Виталий Миколенко в составе "Эвертона". Фото: instagram.com/mikola_16/

Футболист английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко готовится к трансферу в команду из другого чемпионата. Защитник может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

"Эвертон" уже получил предложение по трансферу Миколенко, сообщает AreaNapoli.

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Прошлый сезон оказался успешным для Виталия Миколенко, который не только стал одним из лучших футболистов в составе "Эвертона", но и забил несколько голов за английскую команду в Премьер-лиге. Выступление украинца в составе "ирисок" привлекло к нему внимание со стороны других клубов.

Куда может перейти Миколенко

Новый главный тренер итальянского "Наполи" Антонио Конте провел не один год в чемпионате Англии. Он знает, на что способен Виталий Миколенко и хочет видеть украинца в составе "партенопейцев". Руководство итальянского луба уже сделало предложение "Эвертону" по трансферу защитника.

Виталий Миколенко в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/mikola_16/

"Наполи" предложил за 25-летнего футболиста 27 млн евро. "Эвертон" хочет получить за своего игрока как минимум на пять миллионов больше. Клубы продолжают переговоры.

Конец прошлого сезона Миколенко пропустил из-за травмы. Еще одно повреждение помешало игроку проявить себя на Евро-2024 в составе сборной Украины.

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