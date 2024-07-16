Журналист спрогнозировал Николаю Шапаренко трансфер в Европу

Шапаренко прогнозируют участие в другом чемпионате
Игрок "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко может попробовать свои силы в другом чемпионате. Он уже достиг высокого уровня игры.
Об этом заявил журналист Игорь Цыганик, пишет Football Hub.
Журналист проанализировал игру Шапаренко
По словам Игоря Цыганика, игрок уже достиг того профессионального уровня, когда мог бы попробовать свои силы в другом чемпионате.
"Он уже достаточно зрелый как по возрасту, так и ментально. Игра со словаками на Евро 2024 стала хорошим доказательством его способностей. Если захотеть, то, я думаю, можно найти предложение для Шапаренко", — сказал он.
Кроме того, он убежден, что некоторые европейские клубы могут заинтересоваться трансфером игрока.
"Но вопрос в том, захочет ли "Динамо" отпускать Шапаренко за предложенную компенсацию. Сейчас Шапаренко готовится к новому сезону в составе Динамо и готовится дебютировать в Лиге чемпионов в матче против Партизана в ближайшее время", — говорит журналист.
Напомним, "Динамо" получит предложение по одной из своих звезд — игроком интересуется немецкий клуб.
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