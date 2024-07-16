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Шапаренко прогнозируют участие в другом чемпионате

16 июля 2024 22:23
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Журналист спрогнозировал Николаю Шапаренко трансфер в Европу
Николай Шапаренко на Евро-2024. Фото: Reuters
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Игрок "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко может попробовать свои силы в другом чемпионате. Он уже достиг высокого уровня игры.

Об этом заявил журналист Игорь Цыганик, пишет Football Hub.

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По словам Игоря Цыганика, игрок уже достиг того профессионального уровня, когда мог бы попробовать свои силы в другом чемпионате.

"Он уже достаточно зрелый как по возрасту, так и ментально. Игра со словаками на Евро 2024 стала хорошим доказательством его способностей. Если захотеть, то, я думаю, можно найти предложение для Шапаренко", — сказал он.

Шапаренко и Ярмоленко на Евро-2024
Николай Шапаренко и Андрей Ярмоленко на Евро-2024 Фото: Reuters

Кроме того, он убежден, что некоторые европейские клубы могут заинтересоваться трансфером игрока.

"Но вопрос в том, захочет ли "Динамо" отпускать Шапаренко за предложенную компенсацию. Сейчас Шапаренко готовится к новому сезону в составе Динамо и готовится дебютировать в Лиге чемпионов в матче против Партизана в ближайшее время", — говорит журналист.

Напомним, "Динамо" получит предложение по одной из своих звезд — игроком интересуется немецкий клуб.

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футбол Сборная Украины по футболу Динамо Евро-2024 Николай Шапаренко

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