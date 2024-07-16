Де Брюйне обрав клуб, у якому проведе наступний сезон

Кевін Де Брюйне у збірній Бельгії. Фото: instagram.com/kevindebruyne/

Атакувальний футболіст англійського "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне готується до того, щоб піти з клубу. Він уже поговорив із головним тренером Хосепом Гвардіолою про свої перспективи у команді.

Де Брюйне хоче провести кілька років в одній з іспанських команд, повідомляє Daily Mail.

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Кевін Де Брюйне пропустив декілька місяців минулого сезону через травму. Бельгійський півзахисник поступово перестає бути лідером середньої лінії у "Манчестер Сіті". З'явилися чутки про те, що цього літа ветеран може піти з англійського клубу. Футболіст обдумав власні перспективи та ухвалив важливе рішення.

Кевін Де Брюйне на Євро-2024 Фото: instagram.com/kevindebruyne/

Де гратиме Де Брюйне

Контракт бельгійця з "Манчестер Сіті" діє до літа 2025 року. Футболіст збирається повністю відпрацювати угоду з клубом. Хосеп Гвардіола запевнив, що 33-річний Кевін Де Брюйне буде основним футболістом "городян" наступного сезону. Влітку 2025 року півзахисник піде з "Манчестер Сіті" на правах вільного агента.

Кевін Де Брюйне з дружиною Мішель. Фото: instagram.com/kevindebruyne/

Де Брюйне не збирається завершувати кар'єру за рік. Він не погодиться і на переїзд до Саудівської Аравії. Футболіст заявив, що хоче провести декілька років в одному з іспанських клубів, оскільки його родина мріє прожити на березі Середземного моря. Однак поки невідомо, до якої саме команди Де Брюйне перейде через рік.

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