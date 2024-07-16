Де Брюйне выбрал клуб, в котором проведет следующий сезон

Кевин Де Брюйне в сборной Бельгии. Фото: instagram.com/kevindebruyne/

Атакующий футболист английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне готовится к уходу из клуба. Он уже поговорил с главным тренером Хосепом Гвардиолой о своих перспективах в команде.

Де Брюйне хочет провести несколько лет в одной из испанских команд, сообщает Daily Mail.

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Кевин Де Брюйне пропустил несколько месяцев в прошлом сезоне из-за травмы. Бельгийский полузащитник постепенно перестает быть лидером средней линии в "Манчестер Сити". Появились слухи о том, что этим летом ветеран может уйти из английского клуба. Футболист обдумал собственные перспективы и принял важное решение.

Кевин Де Брюйне на Евро-2024. Фото: instagram.com/kevindebruyne/

Где будет играть Де Брюйне

Контракт бельгийца с "Манчестер Сити" действует до лета 2025 года. Футболист собирается полностью отработать соглашение с клубом. Хосеп Гвардиола заверил, что 33-летний Кевин Де Брюйне будет основным футболистом "горожан" в следующем сезоне. Летом 2025 года полузащитник уйдет из "Манчестер Сити" на правах свободного агента.

Кевин Де Брюйне с женой Мишель. Фото: instagram.com/kevindebruyne/

Де Брюйне не собирается завершать карьеру через год. Он не согласится и на переезд в Саудовскую Аравию. Футболист заявил, что хочет провести несколько лет в одном из испанских клубов, поскольку его семья мечтает пожить на берегу Средиземного моря. Однако пока не известно, в какую именно команде Де Брюйне перейдет через год.

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