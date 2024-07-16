Журналіст спрогнозував Миколі Шапаренку трансфер до Європи

Микола Шапаренко на Євро-2024. Фото: Reuters

Гравець "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко може спробувати свої сили в іншому чемпіонаті. Він уже досяг високо рівня гри.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик, пише Football Hub.

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За словами Ігоря Циганика, гравець вже досяг того професійного рівня, коли міг би спробувати свої сили в іншому чемпіонаті.

"Він уже достатньо зрілий як за віком, так і ментально. Гра зі словаками на Євро 2024 стала гарним доказом його здібностей. Якщо захотіти, то, я думаю, можна знайти пропозицію для Шапаренка", —сказав він.

Микола Шапаренко та Андрій Ярмоленко на Євро-2024. Фото: Reuters

Крім цього він переконаний, що деякі європейські клуби можуть зацікавитись трансфером гравця.

"Але питання в тому, чи захоче "Динамо" відпускати Шапаренка за ту компенсацію, яку запропонують. Наразі Шапаренко готується до нового сезону в складі Динамо та готується дебютувати у Лізі чемпіонів у матчі проти Партизана найближчим часом", — каже журналіст.

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

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