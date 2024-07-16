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Шапаренку прогнозують участь у іншому чемпіонаті

16 липня 2024 22:23
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Журналіст спрогнозував Миколі Шапаренку трансфер до Європи
Микола Шапаренко на Євро-2024. Фото: Reuters
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Гравець "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко може  спробувати свої сили в іншому чемпіонаті. Він уже досяг високо рівня гри.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик, пише Football Hub.

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За словами Ігоря Циганика, гравець вже досяг того професійного рівня, коли міг би спробувати свої сили в іншому чемпіонаті.

"Він уже достатньо зрілий як за віком, так і ментально. Гра зі словаками на Євро 2024 стала гарним доказом його здібностей. Якщо захотіти, то, я думаю, можна знайти пропозицію для Шапаренка", —сказав він. 

Шапаренко та Ярмоленко на Євро-2024
Микола Шапаренко та Андрій Ярмоленко на Євро-2024. Фото: Reuters

Крім цього він переконаний, що деякі європейські клуби можуть зацікавитись трансфером гравця. 

"Але питання в тому, чи захоче "Динамо" відпускати Шапаренка за ту компенсацію, яку запропонують. Наразі Шапаренко готується до нового сезону в складі Динамо та готується дебютувати у Лізі чемпіонів у матчі проти Партизана найближчим часом", — каже журналіст.

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу.

Шевченко вирішив, який клуб замінить "Дніпро-1" в УПЛ. 

Де Брюйне обрав клуб, у якому проведе наступний сезон. 

У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу.

футбол Збірна України з футболу Динамо Євро-2024 Микола Шапаренко

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