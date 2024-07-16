Журналіст спрогнозував Миколі Шапаренку трансфер до Європи

Шапаренку прогнозують участь у іншому чемпіонаті
Гравець "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко може спробувати свої сили в іншому чемпіонаті. Він уже досяг високо рівня гри.
Про це заявив журналіст Ігор Циганик, пише Football Hub.
Журналіст проаналізував гру Шапаренка
За словами Ігоря Циганика, гравець вже досяг того професійного рівня, коли міг би спробувати свої сили в іншому чемпіонаті.
"Він уже достатньо зрілий як за віком, так і ментально. Гра зі словаками на Євро 2024 стала гарним доказом його здібностей. Якщо захотіти, то, я думаю, можна знайти пропозицію для Шапаренка", —сказав він.
Крім цього він переконаний, що деякі європейські клуби можуть зацікавитись трансфером гравця.
"Але питання в тому, чи захоче "Динамо" відпускати Шапаренка за ту компенсацію, яку запропонують. Наразі Шапаренко готується до нового сезону в складі Динамо та готується дебютувати у Лізі чемпіонів у матчі проти Партизана найближчим часом", — каже журналіст.
Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.
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