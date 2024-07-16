Шевченко решил, какая команда заменит Днепр-1 в УПЛ

Футболисты "Днепра-1" в конце прошлого сезона. Фото: пресс-служба клуба

Украинский футбольный клуб "Днепр-1" не примет участия в Премьер-лиге в новом сезоне. Продолжается процедура ликвидации команды, которая должна была выступить в еврокубках.

Клубы УПЛ обсуждают вариант замены "Днепра-1" в элитном дивизионе, сообщает "ТаТоТаке".

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Во вторник, 16 июля, проходит совещание клубов украинской Премьер-лиги в режиме онлайн. Главный вопрос повестки дня состоит в том, какая команда заменит "Днепр-1" в элитном дивизионе.

Андрей Шевченко на Евро-2024. Фото: скриншот Megogo

Вариант, который предложил Шевченко

Существует несколько вариантов решения этой дилеммы. Президент УАФ Андрей Шевченко настаивает на проведении "Турнира четырех", победитель которого и сыграет в Премьер-лиге в сезоне 2024/2025. В этом первенстве примут участие клубы, которые заняли 3 и 4 места в турнире первой лиги. Это "Левый берег" и "Эпицентр".

Однако есть еще два варианта для замены "Днепра-1". Один из них заключается в том, что место в УПЛ сохранит "Минай", который занял 15 место в прошлом сезоне.

Также в Премьер-лигу могут заявить победителя пары "Минай" — "Металлист 1925".

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