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Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

16 июля 2024 12:53
Валерий Ковалевич - Редактор
Шевченко решил, какая команда заменит Днепр-1 в УПЛ
Футболисты "Днепра-1" в конце прошлого сезона. Фото: пресс-служба клуба
Валерий Ковалевич - Редактор

Украинский футбольный клуб "Днепр-1" не примет участия в Премьер-лиге в новом сезоне. Продолжается процедура ликвидации команды, которая должна была выступить в еврокубках. 

Клубы УПЛ обсуждают вариант замены "Днепра-1" в элитном дивизионе, сообщает "ТаТоТаке". 

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Во вторник, 16 июля, проходит совещание клубов украинской Премьер-лиги в режиме онлайн. Главный вопрос повестки дня состоит в том, какая команда заменит "Днепр-1" в элитном дивизионе. 

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко на Евро-2024. Фото: скриншот Megogo

Вариант, который предложил Шевченко 

Существует несколько вариантов решения этой дилеммы. Президент УАФ Андрей Шевченко настаивает на проведении "Турнира четырех", победитель которого и сыграет в Премьер-лиге в сезоне 2024/2025. В этом первенстве примут участие клубы, которые заняли 3 и 4  места в турнире первой лиги. Это "Левый берег" и "Эпицентр".

Однако есть еще два варианта для замены "Днепра-1". Один из них заключается в том, что место в УПЛ сохранит "Минай", который занял 15 место в прошлом сезоне. 

Также в Премьер-лигу могут заявить победителя пары "Минай" — "Металлист 1925". 

Напомним, "Динамо" получит предложение по одной из своих звезд — игроком интересуется немецкий клуб. 

Ребров может уйти из сборной Украины из-за предложения по работе от известного клуба.

Воспитанник "Динамо" отказался от перехода в "Шахтер" и выбрал другой клуб.

В "Днепр-1" назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

Де Брюйне выбрал клуб, в котором проведет следующий сезон. 

спорт футбол Андрей Шевченко УПЛ Минай Днепр-1 ФК Металлист 1925

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