Мудрик готовится уйти в аренду из Челси в известный клуб

Мудрик готов уйти в аренду из Челси в известный зарубежный клуб
Михаил Мудрик не будет выступать за "Челси" в следующем сезоне. Вингер сборной Украины готовится к трансферу в другой клуб.
Мудрик хочет получать стабильную игровую практику в основном составе, сообщает Daily Star.
Смена тренера в "Челси" не изменила положение в команде 23-летнего Михаила Мудрика. Украинскому футболисту не гарантировано место на поле. Однако клуб готов пойти навстречу полузащитнику и обеспечить ему игровую практику другим способом.
Новый клуб Мудрика
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска предложил руководству клуба отправить в аренду украинского игрока. В контракте должен быть пункт о том, что Михаил будет регулярно выходить на поле, получать практику и необходимый опыт.
Уже известно, в каком клубе Мудрик может провести сезон 2024/2025. Речь идет о французском "Лилле". Согласно условиям контракта, "догам" не придется платить за аренду игрока. Они возьмут на себя только часть зарплаты украинца. У "Лилля" не будет права на выкуп Мудрика у "Челси".
В прошлом сезоне вингер провел за лондонский клуб 41 матч, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.
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