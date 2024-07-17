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Мудрик готов уйти в аренду из Челси в известный зарубежный клуб

17 июля 2024 12:02
Валерий Ковалевич - Редактор
Мудрик готовится уйти в аренду из Челси в известный клуб
Михаил Мудрик (справа) и Виктор Цыганков в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

Михаил Мудрик не будет выступать за "Челси" в следующем сезоне. Вингер сборной Украины готовится к трансферу в другой клуб. 

Мудрик хочет получать стабильную игровую практику в основном составе, сообщает Daily Star

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Смена тренера в "Челси" не изменила положение в команде 23-летнего Михаила Мудрика. Украинскому футболисту не гарантировано место на поле. Однако клуб готов пойти навстречу полузащитнику и обеспечить ему игровую практику другим способом. 

Михаил Мудрик уйдет из Челси в аренду
Михаил Мудрик во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Новый клуб Мудрика 

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска предложил руководству клуба отправить в аренду украинского игрока. В контракте должен быть пункт о том, что Михаил будет регулярно выходить на поле, получать практику и необходимый опыт. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Уже известно, в каком клубе Мудрик может провести сезон 2024/2025. Речь идет о французском "Лилле". Согласно условиям контракта, "догам" не придется платить за аренду игрока. Они возьмут на себя только часть зарплаты украинца. У "Лилля" не будет права на выкуп Мудрика у "Челси". 

В прошлом сезоне вингер провел за лондонский клуб 41 матч, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. 

Напомним, Шевченко решил, какой клуб заменит "Днепр-1" в УПЛ. 

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