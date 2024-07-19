Трубін готується до трансферу — Бенфіка веде переговори з Інтером

Трубін більше не зіграє за Бенфіку — українець готується до трансферу
Один із найтитулованіших італійських клубів хоче підписати голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. Трансфер може відбутися на початок нового сезону.
"Бенфіка" вже веде переговори про продаж Трубіна, повідомляє A Bola.
У сезоні 2023/2024 Анатолій Трубін став одним із лідерів оборони "Бенфіки". Команда українця програла чемпіонський титул "Спортінгу", але багато європейських грандів звернули увагу на 22-річного воротаря. Новий сезон він може розпочати в одному з найамбіційніших клубів континенту.
Трубін готується до трансферу
Український голкіпер вже повернувся до "Бенфіки" після відпустки та тренується разом із командою. Але водночас португальський клуб веде переговори з міланським "Інтером" щодо суми компенсації за футболіста.
Основний воротар "нерадзуррі" Янн Зоммер має намір продовжити кар'єру в Саудівській Аравії. Він отримав вигідну пропозицію від одного із місцевих клубів. "Інтер" знайшов заміну швейцарцю у "Бенфіці". Гра Трубіна за збірну України на Євро-2024 остаточно переконала керівництво італійського клубу щодо доцільності цього трансферу.
"Інтер" готовий заплатити "Бенфіці" 25 млн євро за українського голкіпера. Ця сума може зрости внаслідок бонусів.
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