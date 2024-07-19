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Трубін більше не зіграє за Бенфіку — українець готується до трансферу

19 липня 2024 10:04
Валерій Ковалевич - Редактор
Трубін готується до трансферу — Бенфіка веде переговори з Інтером
Анатолій Трубін тренується у складі "Бенфіки". Фото: instagram.com/slbenfica/
Валерій Ковалевич - Редактор

Один із найтитулованіших італійських клубів хоче підписати голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. Трансфер може відбутися на початок нового сезону.

"Бенфіка" вже веде переговори про продаж Трубіна, повідомляє A Bola.

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У сезоні 2023/2024 Анатолій Трубін став одним із лідерів оборони "Бенфіки". Команда українця програла чемпіонський титул "Спортінгу", але багато європейських грандів звернули увагу на 22-річного воротаря. Новий сезон він може розпочати в одному з найамбіційніших клубів континенту.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін на Євро-2024. Фото: instagram.com/slbenfica/

Трубін готується до трансферу

Український голкіпер вже повернувся до "Бенфіки" після відпустки та тренується разом із командою. Але водночас португальський клуб веде переговори з міланським "Інтером" щодо суми компенсації за футболіста.

Основний воротар "нерадзуррі" Янн Зоммер має намір продовжити кар'єру в Саудівській Аравії. Він отримав вигідну пропозицію від одного із місцевих клубів. "Інтер" знайшов заміну швейцарцю у "Бенфіці". Гра Трубіна за збірну України на Євро-2024 остаточно переконала керівництво італійського клубу щодо доцільності цього трансферу.

"Інтер" готовий заплатити "Бенфіці" 25 млн євро за українського голкіпера. Ця сума може зрости внаслідок бонусів.

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