Роналду показав, чим займається із дружиною в сауні

Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес. Фото: instagram.com/cristiano/

Португальський футболіст Кріштіану Роналду та його дружина Джорджина Родрігес пропагують здоровий спосіб життя. Зіркова пара регулярно ділиться рецептами молодості та довголіття.

Роналду та Родрігес на сторінці Кріштіану в Instagram продемонстрували, чим можна зайнятися у звичайній сауні.

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Кріштіану Роналду провів складний та насичений подіями сезон у футболі. Він допоміг "Аль-Насру" закріпитися на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії та зіграв у плей-офф Євро-2024 у складі збірної Португалії.

Роналду та Джорджіна в сауні

Футболіст насолоджується короткою відпусткою у сімейному колі. Кріштіану та Джорджина виховують п'ятьох дітей, але знаходять можливість приділяти увагу одне одному. Роналду та Родрігес проводять романтичні вечори, влаштовують одне одному побачення та разом займаються спортом.

Кріштіану Роналду на тренуванні. Фото: instagram.com/cristiano/

Кріштіану став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії минулого сезону і побив декілька рекордів результативності цієї ліги. Роналду показав, як зберігає секрет спортивного довголіття у 39 років.

Футболіст із дружиною займаються в сауні гарячою йогою. Це допомагає тримати в тонусі організм, забезпечує схуднення та детоксикацію організму. Подружня пара справді виглядає молодо та свіжо. Можливо, саме йога є одним із секретів Кріштіану та Джорджини.

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