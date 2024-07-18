Руїс кинув виклик Усику — коли може відбутися бій

Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Відомий український боксер Олександр Усик отримав виклик від однієї із легенд цього виду спорту. Наступного року абсолютний чемпіон світу може вийти в ринг заради битви з американським важкоатлетом.

Енді Руїс вважає українця пріоритетним суперником, повідомляє ProBoxTV.

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У суботу, 3 серпня, Енді Руїс повернуться до активної кар'єри. Колишній чемпіон світу з боксу зіграє з американцем Джарреллом Міллером в андеркарті бою Ісраїла Мадрімова з Теренсом Кроуфордом.

Руїс не сумнівається у своїй перемозі над Міллером. Після цього поєдинку 34-річний боксер хоче послідовно провести бої з Тайсоном Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Олександром Усиком.

Енді Руїс готується до бою. Фото: скриншот Youtube

Коли може відбутися бій Руїса з Усиком

Американський боксер мексиканського походження має намір провести переговори з командою українця щодо зустрічі на рингу наприкінці 2025 року. Руїс упевнений, що Усик погодиться на його умови, оскільки такий бій захотіли б побачити мільйони вболівальників у всьому світі.

Олександр та Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Також відомо, що Руїс хотів би влаштувати з Усиком поєдинок, на кону якого опиниться один із чемпіонських поясів Олександра. У тому випадку, якщо бій завершиться перемогою американця, чинний чемпіон світу матиме право на реванш.

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