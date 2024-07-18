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Маркевич назвав справжню причину відставки з посади тренера Карпат

18 липня 2024 12:51
Валерій Ковалевич - Редактор
Маркевич пояснив, чим займеться після відходу з Карпат
Мирон Маркевич під час роботи у "Карпатах". Фото: пресслужба клубу
Валерій Ковалевич - Редактор

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич несподівано пішов у відставку з посади наставника львівських "Карпат". Досвідчений фахівець розповів про плани на найближчий час.

Маркевич має намір присвячувати більше часу своїм захопленням, повідомляє UA-Football.

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Мирон Маркевич
Мирон Маркевич на тренуванні. Фото: пресслужба "Карпат"

Що Маркевич сказав про свій відхід

За півтора тижня до початку сезону 2024/2025 тренер "Карпат" пішов у відставку. Керівництво клубу ухвалило це рішення 73-річного наставника. Наразі не відомо, хто продовжить готувати львів'ян до першого туру УПЛ.

Мирон Маркевич не став прямо пояснювати причини своєї відставки. Він запевнив, що продовжує активний спосіб життя, робить пробіжки, бере участь у матчах ветеранів і добре почувається.

Найближчим часом екснаставник "Карпат" збирається відвідати Харків, проте мету поїздки Маркевич не розкрив. Він побажав удачі своїй колишній команді у новому сезоні.

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спорт футбол УПЛ тренер Мирон Маркевич Карпати Львів

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