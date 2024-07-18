Маркевич пояснив, чим займеться після відходу з Карпат

Мирон Маркевич під час роботи у "Карпатах". Фото: пресслужба клубу

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич несподівано пішов у відставку з посади наставника львівських "Карпат". Досвідчений фахівець розповів про плани на найближчий час.

Маркевич має намір присвячувати більше часу своїм захопленням, повідомляє UA-Football.

Читайте також:

Мирон Маркевич зумів повернути "Карпати" до елітного дивізіону українського футболу. Львівська команда втратила лідерство у Першій лізі лише у матчі останнього туру, який програла "Інгульцю".

Мирон Маркевич на тренуванні. Фото: пресслужба "Карпат"

Що Маркевич сказав про свій відхід

За півтора тижня до початку сезону 2024/2025 тренер "Карпат" пішов у відставку. Керівництво клубу ухвалило це рішення 73-річного наставника. Наразі не відомо, хто продовжить готувати львів'ян до першого туру УПЛ.

Мирон Маркевич не став прямо пояснювати причини своєї відставки. Він запевнив, що продовжує активний спосіб життя, робить пробіжки, бере участь у матчах ветеранів і добре почувається.

Найближчим часом екснаставник "Карпат" збирається відвідати Харків, проте мету поїздки Маркевич не розкрив. Він побажав удачі своїй колишній команді у новому сезоні.

Нагадаємо, Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом.

Мудрик готовий піти в оренду з "Челсі" до відомого закордонного клубу.

Шевченко вирішив, який клуб замінить "Дніпро-1" в УПЛ.

"Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

Миколенко гратиме в Італії — "Евертон" провів переговори з відомим клубом.