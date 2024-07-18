Маркевич объяснил, чем займется после ухода из Карпат

Мирон Маркевич во время работы в "Карпатах". Фото: пресс-служба клуба

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич неожиданно ушел в отставку с должности наставника львовских "Карпат". Опытный специалист рассказал о планах на ближайшее время.

Маркевич собирается посвящать больше времени своим увлечениям, сообщает UA-Football.

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Мирон Маркевич на тренировке. Фото: пресс-служба "Карпат"

Что Маркевич сказал про свой уход

За полторы недели до начала сезона 2024/2025 тренер "Карпат" неожиданно подал в отставку. Руководство клуба утвердило это решение 73-летнего наставника. Пока не известно, кто продолжит готовить львовян к первому туру УПЛ.

Мирон Маркевич не стал прямо объяснять причины своей отставки. Он заверил, что продолжает активный образ жизни, делает пробежки, принимает участие в матчах ветеранов и хорошо себя чувствует.

В ближайшее время экс-наставник "Карпат" собирается посетить Харьков, однако цель поездки Маркевич не раскрыл. Он пожелал удачи своей бывшей команде в новом сезоне.

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