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Маркевич назвал настоящую причину отставки с поста тренера Карпат

18 июля 2024 12:51
Валерий Ковалевич - Редактор
Маркевич объяснил, чем займется после ухода из Карпат
Мирон Маркевич во время работы в "Карпатах". Фото: пресс-служба клуба
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич неожиданно ушел в отставку с должности наставника львовских "Карпат". Опытный специалист рассказал о планах на ближайшее время. 

Маркевич собирается посвящать больше времени своим увлечениям, сообщает UA-Football

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Мирон Маркевич сумел вернуть "Карпаты" в элитный дивизион украинского футбола. Львовская команда упустила лидерство в Первой лиге только в матче последнего тура, который проиграла "Ингульцу". 

Мирон Маркевич
Мирон Маркевич на тренировке. Фото: пресс-служба "Карпат"

Что Маркевич сказал про свой уход 

За полторы недели до начала сезона 2024/2025 тренер "Карпат" неожиданно подал в отставку. Руководство клуба утвердило это решение 73-летнего наставника. Пока не известно, кто продолжит готовить львовян к первому туру УПЛ. 

Мирон Маркевич не стал прямо объяснять причины своей отставки. Он заверил, что продолжает активный образ жизни, делает пробежки, принимает участие в матчах ветеранов и хорошо себя чувствует. 

В ближайшее время экс-наставник "Карпат" собирается посетить Харьков, однако цель поездки Маркевич не раскрыл. Он пожелал удачи своей бывшей команде в новом сезоне.  

Напомним, Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

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спорт футбол УПЛ тренер Мирон Маркевич Карпаты Львов

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