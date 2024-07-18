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Усик может потерять чемпионские пояса — легендарный боксер бросил вызов украинцу

18 июля 2024 17:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Руис бросил вызов Усику — когда может состояться бой
Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/
Валерий Ковалевич - Редактор

Известный украинский боксер Александр Усик получил вызов от одной из легенд этого вида спорта. В следующем году абсолютный чемпион мира может выйти в ринг ради битвы с американским тяжеловесом. 

Энди Руис считает украинца приоритетным соперником, сообщает ProBoxTV

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В субботу, 3 августа, Энди Руис вернутся к активной карьере. Бывший чемпион мира по боксу сразится с американцем Джарреллом Миллером в андеркарте боя Исраила Мадримова с Теренсом Кроуфордом. 

Руис не сомневается в своей победе над Миллером. После этого поединка 34-летний боксер хочет последовательно провести бои с Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Александром Усиком. 

Энди Руис готовится к бою
Энди Руис готовится к бою. Фото: скриншот Youtube

Когда может состояться бой Руиса с Усиком 

Американский боксер мексиканского происхождения намерен провести переговоры с командой украинца по поводу встречи на ринге в конце 2025 года. Руис уверен, что Усик согласиться на его условия, поскольку такой бой захотели бы увидеть миллионы болельщиков по всему миру. 

Александр и Екатерина Усик
Александр и Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Также известно, что Руис хотел бы устроить с Усиком поединок, на кону которого окажется один из чемпионских поясов Александра. В том случае, если бой завершится победой американца, у действующего чемпиона мира будет право на реванш. 

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спорт Александр Усик бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Энди Руис

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