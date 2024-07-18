Руис бросил вызов Усику — когда может состояться бой

Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Известный украинский боксер Александр Усик получил вызов от одной из легенд этого вида спорта. В следующем году абсолютный чемпион мира может выйти в ринг ради битвы с американским тяжеловесом.

Энди Руис считает украинца приоритетным соперником, сообщает ProBoxTV.

Читайте также:

В субботу, 3 августа, Энди Руис вернутся к активной карьере. Бывший чемпион мира по боксу сразится с американцем Джарреллом Миллером в андеркарте боя Исраила Мадримова с Теренсом Кроуфордом.

Руис не сомневается в своей победе над Миллером. После этого поединка 34-летний боксер хочет последовательно провести бои с Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Александром Усиком.

Энди Руис готовится к бою. Фото: скриншот Youtube

Когда может состояться бой Руиса с Усиком

Американский боксер мексиканского происхождения намерен провести переговоры с командой украинца по поводу встречи на ринге в конце 2025 года. Руис уверен, что Усик согласиться на его условия, поскольку такой бой захотели бы увидеть миллионы болельщиков по всему миру.

Александр и Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Также известно, что Руис хотел бы устроить с Усиком поединок, на кону которого окажется один из чемпионских поясов Александра. В том случае, если бой завершится победой американца, у действующего чемпиона мира будет право на реванш.

Напомним, Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом.

Мудрик готов уйти в аренду из "Челси" в известный зарубежный клуб.

Маркевич назвал настоящую причину отставки с поста тренера "Карпат".

Шевченко решил, какой клуб заменит "Днепр-1" в УПЛ.

"Динамо" получит предложение по одной из своих звезд — игроком интересуется немецкий клуб.