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Усик обратился с руин Охматдета, призвав украинцев к единению

18 июля 2024 15:14
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Александр Усик посетил разрушенный "Охматдет" и обратился к украинцам
Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину после боя с Тайсоном Фьюри. Длительный период после боя боксер снимался в голливудском фильме Двейна Джонсона.

После возвращения Усик побывал в разрушенной российской ракетой детской больнице "Охматдет", о чем сообщил фонд UNITED24.

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A post shared by UNITED24 (@u24.gov.ua)

Усик попросил украинцев объединиться

Усик в Киеве посетил развалины разрушенного "Охматдета", где продолжаются работы по сносу разрушенных конструкций.

Усик призвал украинцев объединяться, поскольку только так можно победить россиян.

"В эту детскую больницу попала российская ракета. Всем кто восстанавливает и, кто только приобщается к восстановлению этой клиники, очень большая благодарность. Вместе. Только вместе мы сможем победить врага", — сказал Усик.

Отметим, что Усик в декабре проведет второй поединок против Тайсона Фьюри. Бой также пройдет в Саудовской Аравии.

Напомним, Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

Мудрик готов уйти в аренду из "Челси" в известный зарубежный клуб. 

Маркевич назвал настоящую причину отставки с поста тренера "Карпат". 

Шевченко решил, какой клуб заменит "Днепр-1" в УПЛ.

"Динамо" получит предложение по одной из своих звезд — игроком интересуется немецкий клуб.

Александр Усик бокс Охматдет супертяжелый вес

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