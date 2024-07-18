Александр Усик посетил разрушенный "Охматдет" и обратился к украинцам

Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину после боя с Тайсоном Фьюри. Длительный период после боя боксер снимался в голливудском фильме Двейна Джонсона.

После возвращения Усик побывал в разрушенной российской ракетой детской больнице "Охматдет", о чем сообщил фонд UNITED24.

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Усик в Киеве посетил развалины разрушенного "Охматдета", где продолжаются работы по сносу разрушенных конструкций.

Усик призвал украинцев объединяться, поскольку только так можно победить россиян.

"В эту детскую больницу попала российская ракета. Всем кто восстанавливает и, кто только приобщается к восстановлению этой клиники, очень большая благодарность. Вместе. Только вместе мы сможем победить врага", — сказал Усик.

Отметим, что Усик в декабре проведет второй поединок против Тайсона Фьюри. Бой также пройдет в Саудовской Аравии.

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