ESPN назвал Кроуфорда, а не Усика лучшим боксером 2024 года

Усик неожиданно не стал лучшим боксером 2024 года
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик провел самый успешный год в боксе. Это случилось благодаря победе над Тайсоном Фьюри и завоеванию титула абсолютного чемпиона мира.
Несмотря на успехи украинца, он не был признан лучшим боксером 2024 года по версии ESPYS Awards.
Награда прошла мимо Усика
По итогам минувшего года лучшим боксером был признан бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.
.@terencecrawford is the 2024 ESPY winner for Best Boxer 🥊 pic.twitter.com/4tEczK3Nuk— ESPN Ringside (@ESPNRingside) July 12, 2024
Теренс с момента вручения прошлой награды победил только Эррола Спенса-младшего, после чего стал абсолютным чемпионом.
Следующий бой Усик проведет в августе против малоизвестного оппонента Исраила Мадримова.
Отметим, что на награду также претендовали Усик, Наоя Иноуэ и Сениеса Эстрада.
Усик является самым лучшим боксером вне зависимости от веса по версии порталов The Ring и BoxRec.
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