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Усик неожиданно не стал лучшим боксером 2024 года

13 июля 2024 11:03
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
ESPN назвал Кроуфорда, а не Усика лучшим боксером 2024 года
Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик провел самый успешный год в боксе. Это случилось благодаря победе над Тайсоном Фьюри и завоеванию титула абсолютного чемпиона мира.

Несмотря на успехи украинца, он не был признан лучшим боксером 2024 года по версии ESPYS Awards.

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Награда прошла мимо Усика

По итогам минувшего года лучшим боксером был признан бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Теренс с момента вручения прошлой награды победил только Эррола Спенса-младшего, после чего стал абсолютным чемпионом.

Следующий бой Усик проведет в августе против малоизвестного оппонента Исраила Мадримова.

Отметим, что на награду также претендовали Усик, Наоя Иноуэ и Сениеса Эстрада.

Усик является самым лучшим боксером вне зависимости от веса по версии порталов The Ring и BoxRec.

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