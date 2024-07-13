ESPN назвав Кроуфорда, а не Усика найкращим боксером 2024 року

Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик провів найуспішніший рік у боксі. Це сталося завдяки перемозі над Тайсоном Ф'юрі та завоюванню титулу абсолютного чемпіона світу.

Попри успіхи українця, він не був визнаний найкращим боксером 2024 року за версією ESPYS Awards.

Читайте також:

Нагорода пройшла повз Усика

За підсумками минулого року найкращим боксером було визнано колишнього абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі Теренса Кроуфорда.

. @terencecrawford is the 2024 ESPY Winner для Best Boxer 🥊 pic.twitter.com/4tEczK3Nuk — ESPN Ringside (@ESPNRingside) July 12, 2024

Теренс із моменту вручення минулої нагороди переміг лише Еррола Спенса-молодшого, після чого став абсолютним чемпіоном.

Наступний бій Усик проведе у серпні проти маловідомого опонента Ісраїла Мадрімова.

Зазначимо, що на нагороду також претендували Усик, Наоя Іноуе та Сенієса Естрада.

Усик є найкращим боксером незалежно від ваги за версією порталів The Ring та BoxRec.

Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" — два клуби ведуть боротьбу за українця.

Трубін обрав новий клуб — "Бенфіка" знизить трансферну вартість українця.

Футболісти "Наполі" Кварацхелія та Осімхен перейдуть до "ПСЖ".

Іспанія — Англія — де дивитися фінальний матч Євро-2024.

Миколенко обрав новий клуб — "Евертон" готується для трансферу.