ESPN назвав Кроуфорда, а не Усика найкращим боксером 2024 року

Усик несподівано не став найкращим боксером 2024 року
Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик провів найуспішніший рік у боксі. Це сталося завдяки перемозі над Тайсоном Ф'юрі та завоюванню титулу абсолютного чемпіона світу.
Попри успіхи українця, він не був визнаний найкращим боксером 2024 року за версією ESPYS Awards.
Нагорода пройшла повз Усика
За підсумками минулого року найкращим боксером було визнано колишнього абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі Теренса Кроуфорда.
. @terencecrawford is the 2024 ESPY Winner для Best Boxer 🥊 pic.twitter.com/4tEczK3Nuk— ESPN Ringside (@ESPNRingside) July 12, 2024
Теренс із моменту вручення минулої нагороди переміг лише Еррола Спенса-молодшого, після чого став абсолютним чемпіоном.
Наступний бій Усик проведе у серпні проти маловідомого опонента Ісраїла Мадрімова.
Зазначимо, що на нагороду також претендували Усик, Наоя Іноуе та Сенієса Естрада.
Усик є найкращим боксером незалежно від ваги за версією порталів The Ring та BoxRec.
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