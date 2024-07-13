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Усик несподівано не став найкращим боксером 2024 року

13 липня 2024 11:03
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
ESPN назвав Кроуфорда, а не Усика найкращим боксером 2024 року
Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик провів найуспішніший рік у боксі. Це сталося завдяки перемозі над Тайсоном Ф'юрі та завоюванню титулу абсолютного чемпіона світу.

Попри успіхи українця, він не був визнаний найкращим боксером 2024 року за версією ESPYS Awards.

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За підсумками минулого року найкращим боксером було визнано колишнього абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі Теренса Кроуфорда.

Теренс із моменту вручення минулої нагороди переміг лише Еррола Спенса-молодшого, після чого став абсолютним чемпіоном.

Наступний бій Усик проведе у серпні проти маловідомого опонента Ісраїла Мадрімова.

Зазначимо, що на нагороду також претендували Усик, Наоя Іноуе та Сенієса Естрада.

Усик є найкращим боксером незалежно від ваги за версією порталів The Ring та BoxRec.

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