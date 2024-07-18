Олександр Усик відвідав зруйнований "Охматдит" і звернувся до українців

Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Об'єднаний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик повернувся до України після бою з Тайсоном Ф'юрі. Тривалий період після бою боксер знімався у голлівудському фільмі Двейна Джонсона.

Після повернення Усик побував у зруйнованій російською ракетою дитячій лікарні "Охматдит", про що повідомив фонд UNITED24.

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Усик у Києві відвідав руїни зруйнованого "Охматдиту", де тривають роботи зі знесення зруйнованих конструкцій.

Усик закликав українців об'єднуватися, оскільки тільки так можна перемогти росіян.

"У цю дитячу лікарню влучила російська ракета. Всім, хто відновлює і хто тільки долучається до відновлення цієї клініки, дуже велика подяка. Разом. Тільки разом ми зможемо перемогти ворога", — сказав Усик.

Зазначимо, що Усик у грудні проведе другий поєдинок проти Тайсона Ф'юрі. Бій також пройде у Саудівській Аравії.

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