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Усик звернувся з руїн Охматдиту, закликавши українців до єднання

18 липня 2024 15:14
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Олександр Усик відвідав зруйнований "Охматдит" і звернувся до українців
Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Об'єднаний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик повернувся до України після бою з Тайсоном Ф'юрі. Тривалий період після бою боксер знімався у голлівудському фільмі Двейна Джонсона.

Після повернення Усик побував у зруйнованій російською ракетою дитячій лікарні "Охматдит", про що повідомив фонд UNITED24.

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A post shared by UNITED24 (@u24.gov.ua)

Усик попросив українців об'єднатися

Усик у Києві відвідав руїни зруйнованого "Охматдиту", де тривають роботи зі знесення зруйнованих конструкцій.

Усик закликав українців об'єднуватися, оскільки тільки так можна перемогти росіян.

"У цю дитячу лікарню влучила російська ракета. Всім, хто відновлює і хто тільки долучається до відновлення цієї клініки, дуже велика подяка. Разом. Тільки разом ми зможемо перемогти ворога", — сказав Усик.

Зазначимо, що Усик у грудні проведе другий поєдинок проти Тайсона Ф'юрі. Бій також пройде у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

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"Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

Олександр Усик бокс Охматдит суперважка вага

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