Динамо знайшло заміну Миколі Шапаренку

Динамо готує заміну для Шапаренка — хто займе його місце в клубі
Київське "Динамо", ймовірно, знайшло заміну Миколі Шапаренку. Журналіст Ігор Циганик заяивив, що Рубчинський може його замінити.
Про це йдеться у випуску на каналі Футбол України.
Заміна Шапаренку в Динамо
Журналіст зазначив, що Шапаренко вже готовий до нового чемпіонату.
"Думаю, що Рубчинський — заміна Шапаренку, який вже дозрів для того, щоб переїжджати в інший чемпіонат. І за віком, і ментально. Гру зі словаками на Євро-2024 він може записати собі в актив", — каже він.
Також він наголосив, що наразі можна з легкістю знайти хороший клуб для Миколи.
"Деякі клуби захочуть його придбати. Інше питання, чи захоче "Динамо" відпускати його за ту компенсацію, яку запропонує інший клуб", — пояснив журналіст.
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