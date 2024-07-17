Динамо знайшло заміну Миколі Шапаренку

Микола Шапаренко на Євро-2024. Фото: Reuters

Київське "Динамо", ймовірно, знайшло заміну Миколі Шапаренку. Журналіст Ігор Циганик заяивив, що Рубчинський може його замінити.

Про це йдеться у випуску на каналі Футбол України.

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Журналіст зазначив, що Шапаренко вже готовий до нового чемпіонату.

"Думаю, що Рубчинський — заміна Шапаренку, який вже дозрів для того, щоб переїжджати в інший чемпіонат. І за віком, і ментально. Гру зі словаками на Євро-2024 він може записати собі в актив", — каже він.

Також він наголосив, що наразі можна з легкістю знайти хороший клуб для Миколи.

Журналіст Ігор Циганик. Фото: Dynamo.kiev.ua

"Деякі клуби захочуть його придбати. Інше питання, чи захоче "Динамо" відпускати його за ту компенсацію, яку запропонує інший клуб", — пояснив журналіст.

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

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