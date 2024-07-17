Динамо нашло замену Николаю Шапаренко

Николай Шапаренко на Евро-2024. Фото: Reuters

Киевское "Динамо", вероятно, нашло замену Николаю Шапаренко. Журналист Игорь Цыганик заявил, что Рубчинский может его заменить.

Об этом говорится в выпуске на канале Футбол Украины.

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Журналист отметил, что Шапаренко уже готов к новому чемпионату.

"Думаю, что Рубчинский — замена Шапаренко, который уже созрел для того, чтобы переезжать в другой чемпионат. И по возрасту, и ментально. Игру со словаками на Евро-2024 он может записать себе в актив", — говорит он.

Также он подчеркнул, что сейчас можно с легкостью найти хороший клуб для Николая.

Журналист Игорь Цыганик. Фото: Dynamo.kiev.ua

"Некоторые клубы захотят его приобрести. Другой вопрос, захочет ли "Динамо" отпускать его за компенсацию, которую предложит другой клуб", — пояснил журналист.

Напомним, "Динамо" получит предложение по одной из своих звезд — игроком интересуется немецкий клуб.

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