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Роналду с женой откровенно показали, чем занимаются в сауне

19 июля 2024 09:37
Валерий Ковалевич - Редактор
Роналду показал, чем занимается с женой в сауне
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/cristiano/
Валерий Ковалевич - Редактор

Португальский футболист Криштиану Роналду и его жена Джорджина Родригес пропагандируют здоровый образ жизни. Звездная пара регулярно делится рецептами молодости и долголетия. 

Роналду и Родригес на странице Криштиану в Instagram продемонстрировали, чем можно заняться в обычной сауне. 

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Криштиану Роналду провел сложный и насыщенный событиями сезон в футболе. Он помог "Аль-Насру" закрепиться на втором месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии и сыграл в плей-офф Евро-2024 в составе сборной Португалии. 

Роналду и Джорджина в сауне 

Футболист наслаждается коротким отпуском в семейном кругу. Криштиану и Джорджина воспитывают пятерых детей, но находят возможность уделять внимание друг другу. Роналду и Родригес проводят романтические вечера, устраивают друг другу свидания и вместе занимаются спортом. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду на тренировке. Фото: instagram.com/cristiano/

Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии в прошлом сезоне и побил несколько рекордов результативности этой лиги. Роналду показал, как сохраняет секрет спортивного долголетия в 39 лет. 

Футболист с женой занимаются в сауне горячей йогой. Это помогает держать в тонусе организм, обеспечивает похудение и детоксикацию организма. Супружеская пара действительно выглядит молодо и свежо. Возможно, именно йога является одним из секретов Криштиану и Джорджины. 

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