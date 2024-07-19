Роналду показал, чем занимается с женой в сауне

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/cristiano/

Португальский футболист Криштиану Роналду и его жена Джорджина Родригес пропагандируют здоровый образ жизни. Звездная пара регулярно делится рецептами молодости и долголетия.

Роналду и Родригес на странице Криштиану в Instagram продемонстрировали, чем можно заняться в обычной сауне.

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Криштиану Роналду провел сложный и насыщенный событиями сезон в футболе. Он помог "Аль-Насру" закрепиться на втором месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии и сыграл в плей-офф Евро-2024 в составе сборной Португалии.

Роналду и Джорджина в сауне

Футболист наслаждается коротким отпуском в семейном кругу. Криштиану и Джорджина воспитывают пятерых детей, но находят возможность уделять внимание друг другу. Роналду и Родригес проводят романтические вечера, устраивают друг другу свидания и вместе занимаются спортом.

Криштиану Роналду на тренировке. Фото: instagram.com/cristiano/

Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии в прошлом сезоне и побил несколько рекордов результативности этой лиги. Роналду показал, как сохраняет секрет спортивного долголетия в 39 лет.

Футболист с женой занимаются в сауне горячей йогой. Это помогает держать в тонусе организм, обеспечивает похудение и детоксикацию организма. Супружеская пара действительно выглядит молодо и свежо. Возможно, именно йога является одним из секретов Криштиану и Джорджины.

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