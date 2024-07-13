Роналду может остаться в Аль-Насре из-за нового выгодного контракта

В Саудовской Аравии хотят продлить контракт с Роналду
В Саудовской Аравии не хотят остаться без португальца Криштиану Роналду. Поэтому "Аль-Наср" планирует продлить контракт.
Нынешний договор завершиться по окончании следующего сезона, сообщил портал Give me Sport.
Роналду останется на Ближнем Востоке
По информации источника, саудовский "Аль-Наср" планирует продлить контракт с Роналду, поскольку действующее соглашение с португальцем завершится летом 2025 года.
Руководство "Аль-Айна" хочет продлить контракт до лета 2026 года.
Роналду также не планирует возвращаться в Европу и готовится остаться в Саудовской Аравии, где у него щедрый контракт на более чем 200 млн долларов в год.
Пока неизвестно когда стороны договорятся и какие условия предложат 39-летнему португальцу.
В прошлом сезоне Роналду во всех турнирах забил 44 мяча и сделал 13 ассистов в 45 матчах.
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