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В Саудовской Аравии хотят продлить контракт с Роналду

13 июля 2024 14:36
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Роналду может остаться в Аль-Насре из-за нового выгодного контракта
Криштиану Роналду в составе "Аль-Насра". Фото: instagram.com/cristiano/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Саудовской Аравии не хотят остаться без португальца Криштиану Роналду. Поэтому "Аль-Наср" планирует продлить контракт.

Нынешний договор завершиться по окончании следующего сезона, сообщил портал Give me Sport.

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Криштиану Роналду на Евро-2024. Фото: x.com/EURO2024

Роналду останется на Ближнем Востоке

По информации источника, саудовский "Аль-Наср" планирует продлить контракт с Роналду, поскольку действующее соглашение с португальцем завершится летом 2025 года.

Руководство "Аль-Айна" хочет продлить контракт до лета 2026 года.

Роналду также не планирует возвращаться в Европу и готовится остаться в Саудовской Аравии, где у него щедрый контракт на более чем 200 млн долларов в год.

Пока неизвестно когда стороны договорятся и какие условия предложат 39-летнему португальцу.

В прошлом сезоне Роналду во всех турнирах забил 44 мяча и сделал 13 ассистов в 45 матчах.

Напомним, Судаков готовится к уходу из "Шахтера" — клуб получит выгодное предложение.

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Испания — Англия — где смотреть финальный матч Евро-2024. 

футбол Саудовская Аравия Криштиану Роналду Аль-Наср

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