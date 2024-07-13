Роналду может остаться в Аль-Насре из-за нового выгодного контракта

Криштиану Роналду в составе "Аль-Насра". Фото: instagram.com/cristiano/

В Саудовской Аравии не хотят остаться без португальца Криштиану Роналду. Поэтому "Аль-Наср" планирует продлить контракт.

Нынешний договор завершиться по окончании следующего сезона, сообщил портал Give me Sport.

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Роналду останется на Ближнем Востоке

По информации источника, саудовский "Аль-Наср" планирует продлить контракт с Роналду, поскольку действующее соглашение с португальцем завершится летом 2025 года.

Руководство "Аль-Айна" хочет продлить контракт до лета 2026 года.

Роналду также не планирует возвращаться в Европу и готовится остаться в Саудовской Аравии, где у него щедрый контракт на более чем 200 млн долларов в год.

Пока неизвестно когда стороны договорятся и какие условия предложат 39-летнему португальцу.

В прошлом сезоне Роналду во всех турнирах забил 44 мяча и сделал 13 ассистов в 45 матчах.

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