Роналду може залишитись в Аль-Насрі через новий вигідний контракт

У Саудівській Аравії хочуть продовжити контракт із Роналду
У Саудівській Аравії не хочуть залишитися без португальця Кріштіану Роналду. Тому Аль-Наср планує продовжити контракт.
Цьогорічний договір завершиться після закінчення наступного сезону, повідомив портал Give me Sport.
Роналду залишиться на Близькому Сході
За інформацією джерела, саудівський "Аль-Наср" планує продовжити контракт з Роналду, оскільки чинна угода з португальцем завершиться влітку 2025 року.
Керівництво "Аль-Айну" хоче продовжити контракт до літа 2026 року.
Роналду також не планує повертатися до Європи і готується залишитися в Саудівській Аравії, де має щедрий контракт на більш ніж 200 млн доларів на рік.
Поки невідомо, коли сторони домовляться і які умови запропонують 39-річному португальцю.
Минулого сезону Роналду у всіх турнірах забив 44 м'ячі та зробив 13 асистів у 45 матчах.
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