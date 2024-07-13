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У Саудівській Аравії хочуть продовжити контракт із Роналду

13 липня 2024 14:36
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Роналду може залишитись в Аль-Насрі через новий вигідний контракт
Кріштіану Роналду у складі "Аль-Насра". Фото: instagram.com/cristiano/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У Саудівській Аравії не хочуть залишитися без португальця Кріштіану Роналду. Тому Аль-Наср планує продовжити контракт.

Цьогорічний договір завершиться після закінчення наступного сезону, повідомив портал Give me Sport.

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За інформацією джерела, саудівський "Аль-Наср" планує продовжити контракт з Роналду, оскільки чинна угода з португальцем завершиться влітку 2025 року.

Керівництво "Аль-Айну" хоче продовжити контракт до літа 2026 року.

Роналду також не планує повертатися до Європи і готується залишитися в Саудівській Аравії, де має щедрий контракт на більш ніж 200 млн доларів на рік.

Поки невідомо, коли сторони домовляться і які умови запропонують 39-річному португальцю.

Минулого сезону Роналду у всіх турнірах забив 44 м'ячі та зробив 13 асистів у 45 матчах.

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футбол Саудівська Аравія Кріштіану Роналду Аль-Наср

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