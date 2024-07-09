Моурінью пояснив, чому Роналду та Пепе мають піти зі збірної Португалії

Кріштіану Роналду та Пепе під час Євро-2024. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Головний тренер турецького "Фенербахче" Жозе Моурінью працює експертом на чемпіонаті Європи з футболу. Досвідчений наставник оцінив виступ збірної Португалії на турнірі.

Моурінью вважає, що команді потрібні зміни, щоб продовжити прогрес, повідомляє Daily Mail.

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Збірна Португалії вибула з континентальної першості на стадії чвертьфіналу. Команда Роберто Мартінеса програла у серії пенальті національній команді Франції. Кріштіану Роналду не забив на турнірі жодного гола та зробив одну результативну передачу.

Жозе Моурінью під час тренування. Фото: instagram.com/josemourinho/

Що Моурінью сказав про збірну Португалії

Ще перед стартом Євро-2024 Жозе Моурінью зарахував до фаворитів турніру збірні Франції, Англії та Португалії. Експерт вважає, що не помилився у прогнозах. Він упевнений у високому потенціалі португальської команди.

Партнери за командою втішають Роналду на Євро-2024. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Водночас Моурінью зазначив, що чекав на більше від підопічних Роберто Мартінеса. Команда не здивувала наставника "Фенербахче", як і своїх противників на полі.

"Збірна Португалії прогресувала по ходу Євро-2024, але надто повільно. Це молода команда, у неї хороше майбутнє. Але деяким гравцям варто задумати про звільнення. Пепе та Роналду не мають грати вічно", — заявив Моурінью.

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