Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Моурінью розкритикував Пепе та Роналду за виступ у збірній Португалії на Євро-2024 arrow

Моурінью розкритикував Пепе та Роналду за виступ у збірній Португалії на Євро-2024

9 липня 2024 13:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Моурінью пояснив, чому Роналду та Пепе мають піти зі збірної Португалії
Кріштіану Роналду та Пепе під час Євро-2024. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер турецького "Фенербахче" Жозе Моурінью працює експертом на чемпіонаті Європи з футболу. Досвідчений наставник оцінив виступ збірної Португалії на турнірі.

Моурінью вважає, що команді потрібні зміни, щоб продовжити прогрес, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Збірна Португалії вибула з континентальної першості на стадії чвертьфіналу. Команда Роберто Мартінеса програла у серії пенальті національній команді Франції. Кріштіану Роналду не забив на турнірі жодного гола та зробив одну результативну передачу.

Жозе Моуріньйо
Жозе Моурінью під час тренування. Фото: instagram.com/josemourinho/

Що Моурінью сказав про збірну Португалії

Ще перед стартом Євро-2024 Жозе Моурінью зарахував до фаворитів турніру збірні Франції, Англії та Португалії. Експерт вважає, що не помилився у прогнозах. Він упевнений у високому потенціалі португальської команди.

Кріштіану Роналду
Партнери за командою втішають Роналду на Євро-2024. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Водночас Моурінью зазначив, що чекав на більше від підопічних Роберто Мартінеса. Команда не здивувала наставника "Фенербахче", як і своїх противників на полі.

"Збірна Португалії прогресувала по ходу Євро-2024, але надто повільно. Це молода команда, у неї хороше майбутнє. Але деяким гравцям варто задумати про звільнення. Пепе та Роналду не мають грати вічно", — заявив Моурінью.

Нагадаємо, Тимчик знайшов новий клуб і готується до трансферу з "Динамо".

Миколенко обрав новий клуб — "Евертон" готується для трансферу. 

Мудрик зважився на важливі зміни заради вдалого сезону — що зробив вінгер. 

Роналду вперше назвав термін завершення кар'єри — коли це станеться. 

Дружина Усика звернулася до українців після обстрілу лікарні "Охматдит". 

спорт футбол Кріштіану Роналду Євро-2024 Збірна Португалії з футболу Жозе Моурінью

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних